Getreidefeld fängt Feuer Ein Brand löst am Freitagnachmittag gleich zwei Feuerwehreinsätze aus.

Mehrere Feuerwehren rückten zum Brand aus. © Marko Förster

Auf einem Getreidefeld zwischen Klingenberg und Dorfhain ist bei Erntearbeiten am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen, wie der stellvertretende Kreisbrandmeister Thomas Quinger informierte. Die genaue Ursache, was den Brand auf dem Getreidefeld ausgelöst hat, ist noch unbekannt. Zahlreiche Feuerwehren u. a. aus Pretzschendorf, Colmnitz, Klingenberg, Dorfhain, Tharandt und Hartha waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen, was ihnen auch schnell gelang. Schließlich machten sich auch die Mitarbeiter des Landwirtschaftsbetriebs daran, das betroffene Feld zu umbrechen, damit eventuelle Glutnester auf dem Boden nicht wieder aufflammen konnten. Die Rauchsäule war weithin zu sehen. Wahrscheinlich war sie es, die in der Folge auch einen zweiten Feueralarm auslöste.

Die Dippoldiswalder Wehr wurde alarmiert, weil bei Paulshain oder Paulsdorf ein Waldbrand ausgebrochen sei. Die Dippoldiswalder Wehr hielt nach einem möglichen Brandherd Ausschau, fand aber nichts und kehrte ins Depot zurück. „Für uns war es ein Fehlalarm“, sagte Heiko Irmscher, der stellvertretende Stadtwehrleiter von Dippoldiswalde. Er vermutet, dass jemand den Alarm ausgelöst hatte, weil der Qualm von dem Brand zwischen Dorfhain und Klingenberg in Richtung Paulshain gezogen war.

