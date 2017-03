Getreide auf der Straße Auf der Fahrt zur Mühle landen zwei Tonnen Weizen auf der Straße. Das hatte Folgen.

Zwei Tonnen Weizen im Wert von 320 Euro hat ein Landwirt auf der Straße zwischen Schmölln und Demitz-Thumitz verloren. © Rocci Klein

Getreide schippen war Donnerstagvormittag für Feuerwehrleute aus Schmölln und Putzkau angesagt. Zwei Tonnen Weizen lagen zwischen Schmölln und Demitz-Thumitz auf der Straße. Ein Landwirt war mit seinem Traktor und zwei Hängern unterwegs zur Mühle nach Spittwitz, als sich beim Bremsen die Seitenklappe eines Hängers öffnete. Er hielt zunächst. Einen zufällig vorbeikommenden Feuerwehrmann bat er, auf die verlorene Ladung aufzupassen. Er selbst wollte den Rest der Ladung schnell zur Mühle bringen. Zuvor informierte er die Feuerwehr. Diese rückte mit zehn Kameraden an und lud inzwischen den Weizen in Säcke. Als der Landwirt nach 50 Minuten zurückkehrte, war die Straße wieder frei. Auch die Polizei war inzwischen da. Den Beamten war ein umgekippter Traktor gemeldet worden, was sich als falsch herausstellte. Die Polizisten beließen es bei einer Verwarnung, heißt es aus der Pressestelle der Polizei. (szo)

