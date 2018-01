Geteiltes Echo nach Krone-Aus Dass Bautzens Stadthalle im März schließt, bedauern viele Bürger. Für einige Stadträte ist es nur ein logischer Schritt.

In wenigen Wochen wird es ruhig in der Stadthalle „Krone“. Der Besitzer des Hauses hat angekündigt, dass im Februar dort die letzten Veranstaltungen stattfinden sollen. Die Zukunft des Hauses ist weiter ungewiss.Foto: SZ/Uwe Soeder © Uwe Soeder

Bautzen. Würde es sich bei den Verhandlungen zur Stadthalle „Krone“ um ein Schachspiel handeln, so stünde die Stadt Bautzen vor einer ihrer schwersten Partien. Verzwickt, kompliziert und emotional aufgeladen ist das Ringen um die Veranstaltungshalle. Seit Monaten berät die Stadt darüber, ob sie das Gebäude samt Parkplatz kaufen möchte. Und während im Rathaus noch diskutiert wird, schafft der Besitzer des Areals Tatsachen. Wie die Onnasch-Gruppe aus Berlin mitteilt, wird es ab März in der Krone keine Veranstaltungen geben.

Eine Entscheidung, die viele Bürger der Stadt bedauern. So berichtet eine Anruferin der SZ, wie sie dort vor Jahren ihre Jugendweihe feierte. Ein anderer Bautzener erinnert sich gern daran, wie er selbst in der Krone aufgetreten ist. Dass es den Veranstaltungssaal bald nicht mehr geben wird, wollen sie noch gar nicht glauben.

Von den Stadträten kommt zur Entscheidung des Besitzers ein geteiltes Echo. „Die Ankündigung kommt nicht überraschend. Der Eigentümer will sich aus Bautzen zurückziehen, da ist es ein logischer Schritt“, erklärt Claus Gruhl, der für die Grünen im Bautzener Stadtrat sitzt.

Geschäft rechnet sich nicht mehr

Krone Besitzer Alexander Kindermann hatte in einem Gespräch mit der SZ mitgeteilt, dass er von weiteren Veranstaltungen absieht, da es nicht möglich sei, diese von Berlin aus zu organisieren. Bislang wurde die Krone vom benachbarten Best-Western-Hotel mitbetreut, das ebenfalls zur Berliner Onnasch-Gruppe gehörte. Doch im Sommer hatte Kindermann das Vier-Sterne-Haus verkauft. Für einen guten Preis, wie er sagt. Damit fiel allerdings auch die Unterstützung des Hotels bei der Betreibung der Krone weg. „Das Geschäft rechnet sich nicht mehr. Da handelt der Besitzer wie jeder andere Geschäftsmann auch“, erklärt Gruhl. Bei all der Nostalgie sollte man dieses Thema nüchtern betrachten, rät er.

Auch für SPD-Stadtrat Roland Fleischer ist die Entscheidung des Eigentümers ein eindeutiges Zeichen. „Bei einer rentablen Bewirtschaftung würde der Besitzer von dem Verkauf absehen“, erklärt er. Es könne nicht Aufgabe der Stadt sein, eine von einem Privatinvestor runtergewirtschaftete Immobilie mit Steuergeldern abzukaufen. „Ich habe Verständnis für jene, denen die Krone durch persönliche Erlebnisse ans Herz gewachsen ist“, so Fleischer. Die Stadt habe jedoch eine Verantwortung für alle Bürger, auch für kommende Generationen.

Eine Aussage, die Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens (SPD) wohl unterschreiben würde. Den Kauf des Areals oder gar die Sanierung der Stadthalle lehnt er bislang ab. Doch längst nicht alle Stadträte denken so. Zwar weiß auch Mike Hauschild, dass Bautzen den Besitzer nicht zwingen kann, die Krone für Bürger offen zu halten. „Wir können aber endlich die Krone und den Parkplatz kaufen und wie viele andere Städte und Gemeinden unseren Bürgern einen Veranstaltungssaal bieten“, sagt der FDP-Stadtrat.

Unterstützung bekommt Mike Hauschild von dem Bautzener Bürgerbündnis (BBB). „Ich kann nicht verstehen, warum sich der OB derart gegen den Erwerb der Krone sträubt“, erklärt dessen Fraktionsvorsitzender Steffen Tech. Zu eine Kreisstadt gehöre nun einmal auch eine Stadthalle, meint er. Sie sei vielleicht nicht kostendeckend zu betreiben, aber auf jeden Fall wichtig für das gesellschaftliche Leben. Zudem erinnern BBB und FDP an Einrichtungen wie das Schwimmbad, oder einzelne Turnhallen, die ebenfalls nicht lukrativ für die Stadt seien, bei denen aber keiner über eine Schließung nachdenken würde.

Appell an die Stadtspitze

Und wie geht es nun weiter? Zunächst mit einem Appell der CDU-Fraktion an die Stadtspitze. Wie Stadtrat Matthias Knaak mitteilt, trete man auf der Stelle. Das müsse sich ändern. „Wir erwarten von der Stadtverwaltung, dass sie ihre Argumente und Bedingungen zum Erwerb oder Nichterwerb des Krone-Areals klar benennt und die Stadträte bei der Entscheidungsfindung miteinbezieht“, erklärt Knaak, der die Krone nicht um jeden Preis erwerben will.

Bislang ist von einem Kaufpreis in Höhe von 2,2 Millionen Euro für das gesamte Areal an der Töpferstraße die Rede. Eine Summe, die der Oberbürgermeister für unangemessen hält. „Der Preis kann allerdings höher angesetzt werden, wenn die Stadthalle nicht abgerissen, sondern weiterbetrieben werden soll. Hierzu sind noch viele Fragen offen“, so Matthias Knaak.

Sollte die Stadtspitze trotz des Appells nicht tätig werden, möchte die CDU mit einem Antrag die Initiative ergreifen. Dann, so die Hoffnung, könnte es endlich eine Entscheidung zur Krone geben, die schwierige Schachpartie ein Ende finden.

