Geteiltes Echo in CDU auf Merkels Erneuerungsversprechen

Nur noch grauenhaft diese Auftritte! Gibt es denn wirklich niemanden in der CDU, der uns von den vier versprochenen Jahren befreien kann? Es ist unglaublich,wie sie die Wenigen,die aus was weiß ich für Gründen,noch hinter ihr her trotten,als Mehrheit und Volkswille ausgibt! Mit einer stoischen Gelassenheit ignoriert sie alles was hier zu lande schief läuft und verkauft uns das alles obendrein noch große Erfolge, von den miserablen Verhandlungsergebnissen ganz zu schweigen! Mich erinnert das alles an Honeckers Zeiten!Der war ja auch alternativlos und das welke Gras wurde nur dort grün gemalt,wo er seine Auftritte hatte. Sollte sich Frau Merkel diesen Herren in Sachen Langlebigkeit zum Vorbild genommen haben, so sollte sie auch bedenken, wie so was enden kann! Denn wirklicher Volkswille könnte irgendwann mal stärker werden als Lobbyisten Wille!