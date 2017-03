Geteiltes Echo auf neuen Plan für das Lausitzer Braunkohlerevier Neben vielen verhaltenen Reaktionen gibt es auch klare Zustimmung und Ablehnung.

Abraum im Braunkohletagebau Welzow (Brandenburg) der LEAG (Lausitz Energie Bergbau AG) © dpa

Cottbus/Dresden. Seit der Bergbau- und Energiekonzern Leag am Donnerstagabend sein neues Konzept für das Lausitzer Braunkohlerevier beschlossen hatte, melden sich fast im Minutentakt Politiker und Wirtschaftsverbände mit ihren Reaktionen zu Wort. Verhalten äußern sich die Ministerpräsidenten von Sachsen und Brandenburg, Stanislaw Tillich (CDU) und Dietmar Woidke (SPD). Tillich erklärt, jetzt sei mit voller Kraft die neue Strukturentwicklung der Lausitz anzugehen – mit der Braunkohle und für die Zeit danach. Woidke kündigt an: „Der Bund ist für die energiepolitischen Rahmenbedingungen verantwortlich. Deshalb werden wir ihn für die Lausitz in die Pflicht nehmen.“ In einer gemeinsamen Kabinettssitzung werden sich die Regierungen der beiden Bundesländer am 13. Juni in Großräschen mit der Strukturentwicklung in der Lausitz befassen.

Die rund 8 000 Beschäftigten der Leag wurden am Freitag in mehreren Belegschaftsversammlungen informiert. „Die Stimmung war sehr ruhig“, sagt der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Bergbausparte, Rüdiger Siebers. Zwar habe sich manch einer mehr erhofft, aber es gebe jetzt bis zu 30 Jahre Planungssicherheit.

Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) bewertet das Konzept als wichtigen Schritt. „Die Beschäftigten können aufatmen“, sagt Petra Reinbold-Knape vom Vorstand der IG BCE und stellvertretende Leag-Aufsichtsratsvorsitzende. „In der Region wird es keinen strukturpolitischen Blackout geben.“

Für Detlef Hamann, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Dresden, kommt die Entscheidung der Leag „nach dem klimapolitischen Hick-Hack in den letzten beiden Jahren“ nicht überraschend. Damit sei aber auch klar, dass sich die durch die Leag jedes Jahr in der Lausitz ausgegebenen 1,3 Milliarden Euro an Auftrags- und Lohnsumme reduzieren und Zulieferern und Dienstleistern, aber auch Gastronomen, Einzelhändlern und Freizeiteinrichtungen fehlen werden.

Der Verein Pro Lausitzer Braunkohle begrüßt die mit der Entscheidung des Konzerns verbundene Klarheit, „auch wenn der Verzicht auf Nochten II, mit der Reduzierung auf das Sonderfeld Mühlrose, der nächste deutliche Einschnitt für die Industrieregion Lausitz ist“. Mit gemischten Gefühlen reagiert der Vorsitzende des sorbischen Dachverbandes Domowina, David Statnik: Einerseits sei damit das jahrelange Bangen um die Zukunft des Schleifer Kirchspiels beendet, andererseits werde das Ende des Dorfes Mühlrose besiegelt. Generalsuperintendent Martin Herche von der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz sagt, die „Gefühlslage in unserer Heimat“ könne „wieder einmal nicht unterschiedlicher sein. Aber es bleibt es dabei: Wir können die Zukunft nur gemeinsam gestalten.“

Der energiepolitische Sprecher der bündnisgrünen Landtagsfraktion in Sachsen, Gerd Lippold, bezeichnet es als „gute Nachricht, dass in Sachsen fast 1 500 Menschen ihre Heimat nicht verlieren und auch sorbische Geschichte erhalten bleibt. Doch auch die noch verbleibenden Umsiedlungen sind unnötig – so wie die 145 Millionen Tonnen Braunkohle im Teilfeld Mühlrose, die im Boden bleiben müssen“. Widerstand gegen die Tagebauerweiterung im Raum Mühlrose kündigt das Anti-Kohle-Bündnis Ende Gelände an. (SZ/dpa)

