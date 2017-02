Geteiltes Dohna Einige Ortsteile haben den Breitbandausbau schon hinter sich, andere warten noch.

© Symbolbild: Anne Hübschmann

Wenn es ums Breitband geht, sind in Dohna nicht alle gleich. Die Stadt mit ihren Ortsteilen ist in Sachen Breitbanderschließung und -versorgung mehrgeteilt. Glück haben Dohna (bis an die Autobahn), Borthen, Burgstädtel, Röhrsdorf und Krebs. Sie gelten als erschlossen durch Kabel Deutschland und Telekom. Der Bereich hinter der Autobahn wird von der Enso erschlossen und betrieben. Das macht das Energieunternehmen wirtschaftlich selbstständig und unabhängig von Förderungen, sagt Bürgermeister Ralf Müller (CDU). Köttewitz und Meusegast werden über den Netzknoten Weesenstein versorgt, Gamig, Gorknitz, Sürßen, Tronitz, Bosewitz über den Heidenauer, Neuborthen über Dresden-Lockwitz. Hier liegen zwar die alten Telefonleitungen, aber eben noch ohne Breitband. Und da wollte Dohna mit dem Kreis kooperieren. Doch das waren weniger als die geforderten neun Kommunen. Deshalb muss sich nun wieder jeder allein kümmern.

Dohna hat nun Fördermittel für Markterkundung und Beratungsleistungen beantragt, entschieden ist noch nichts, sagt Bürgermeister Müller. „Das müssen wir nun aus eigenen Kräften bewirtschaften, also ohne den Landkreis.“ (SZ/sab)

