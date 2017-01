Rettungsschwimmen Geteilter Sieg beim Nachtschmiedcup Meißens Nachwuchsathleten bieten den älteren Konkurrenten in Görlitz die Stirn.

Wasserretter trainieren im Wellenspiel Meißen. © Symbolfoto/privat

Mit Spannung fieberten die 33 Rettungsschwimmer der DLRG-Gliederung „Niederes Elbtal“ dem „Nachtschmiedcup“ in Görlitz entgegen. Diesen Mannschaftswettbewerb für Sportler ab AK12 haben die Meißner bereits dreimal in Folge gewonnen. Auch diesmal wollten die Schwimmer den Pokal wieder mit nach Meißen nehmen. Bei den vielfältigen Staffelwettbewerben am Vormittag gingen fünf Teams aus dem „Niederen Elbtal“ an den Start, die sich in der Regel vor den anderen Mannschaften platzierten. Nur die Zittauer Staffel, bestehend aus erwachsenen jungen Männern und einer Frau, erreichte einige Punkte mehr und gewann den ersten Teil des Wettkampfes.

Beim anschließenden 3-Stunden-Schwimmen mit diversen Einlagen hatten die Zittauer zu Beginn auch die Nase vorn. Jedoch mit Kampfgeist und durch ihre Vielseitigkeit arbeiteten sich die Meißner Bahn um Bahn an die Spitze. Bewundernswert, wie neben den älteren kampferprobten Sportlern auch die Jüngeren den Männern aus Zittau Paroli boten. Die 12-bis 14 jährigen Sarah Hackert, Theresa Ohme, Sarah Weinhold, Tommy Kretzschmar, Karl Blawitzki, Emil Arlt, Carolin Kuschke, Sina Scheidhauer und Undine Lauerwald boten dabei hervorragende Leistungen. Die Görlitzer und Dresdner Mannschaften lagen weit abgeschlagen zurück. Am Ende standen bei den Meißnern acht geschwommenen Bahnen mehr zu Buche als bei den Zittauern, so dass sie beim 3-Stunden-Schwimmen als Sieger hervorgingen.

Mit Spannung warteten alle Sportler auf das Gesamtergebnis. Punktgleich mussten sich die Zittauer und die Meißner den Sieg teilen. (lau)

