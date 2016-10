Geteilte Meinungen zum Fußgängerüberweg Schutzwege in Tempo-30-Zonen sind entbehrlich. Offen bleibt, ob die Stadt dennoch einen für die Chemnitzer Straße beantragt.

Zwischen dem jetzigen Modellbahnengeschäft und dem Blumenladen in der Chemnitzer Straße in Leisnig hat es früher einen Fußgängerüberweg gegeben. Nun soll geprüft werden, ob erneut ein Schutzweg beantragt wird. © André Braun

Das Thema hat in der Augustsitzung des Technischen Ausschusses schon einmal auf der Tagesordnung gestanden. Mathias Voigtländer hatte damals für die Leisniger CDU-Fraktion angefragt, ob auf der Chemnitzer Straße zwischen Ampelkreuzung und Markteingang ein Fußgängerüberweg eingerichtet werden könnte.

Uwe Dietrich vom Leisniger Ordnungsamt versprach damals, sich dieses Hinweises anzunehmen (DA berichtete). Auf der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses stellte er die Ergebnisse vor.

Eine Art Schutzweg hat es in besagter Straße zwischen dem ehemaligen Lebensmittelgeschäft (der Hundert) und dem Blumenladen schon einmal gegeben. Damals seien am Apian-Platz noch Hortkinder betreut worden. Damit war der Schutzweg auch zu begründen. Später wurde der Fußgängerüberweg beseitigt. Er biete nicht mehr Sicherheit, sondern eher Unsicherheit, weil er nicht mehr richtig erkennbar war, hieß es damals.

Um einen neuen Schutzweg beantragen zu können, müssten einige Bedingungen erfüllt werden, so Dietrich. So dürfen Fußgängerüberwege nur innerhalb geschlossener Ortschaften angelegt werden. Auf Straßenabschnitten mit durchgängig zulässiger Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h, an Stellen, wo nur ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung überquert werden muss und dort, wo auf beiden Seiten ein Gehweg vorhanden ist. Die Regel besagt, dass Fußgängerüberwege in Tempo-30-Zonen entbehrlich sind. Ausnahmen sind aber möglich, sodass man den Antrag stellen könnte. Allerdings müsste die Stadtverwaltung diese Ausnahmen begründen.

Die Errichtung eines Fußgängerüberweges kommt in Betracht, wenn gewisse Verkehrsstärken vorliegen. „Wir müssten also eine Verkehrszählung durchführen. Die Werte beziehen sich auf Spitzenstunden eines Werktages mit durchschnittlichem Verkehr. Fußgängerströme an der besagten Stelle und der Autoverkehr müssten zur gleichen Zeit gemessen werden. Empfohlen wird ein Fußgängerüberweg erst ab 100 bis 150 Fußgängern und 300 bis 450 Fahrzeugen je Stunde.“

Es gebe aber noch ein weiteres Problem. Es soll der Standort gewählt werden, der unabhängig von der Spitzenstunde die meisten Querungen am Tage aufweist. Das ist nicht der alte Standort, so Dietrich. Die meisten gehen an der Postmeilensäule über die Straße. Dort einen Fußgängerüberweg einzurichten ist jedoch nahezu unmöglich, da zwei Kreuzungen aufeinanderstoßen.

Ronny Naumann (CDU) verteidigte den Antrag seiner Fraktion. „Es geht darum, den Kindern einen gesicherten Übergang zu bieten“, so Naumann. Hans-Hermann Schleußner (Wählervereinigung) sprach sich dagegen aus. „Wir wissen, dass es Geld kostet, und dass die Chancen zur Genehmigung gering sind. Deshalb plädiere ich dafür, den Antrag nicht zu stellen.“ Letztendlich wurde die Entscheidung, ob der Schutzweg beantragt werden soll, vertagt.

