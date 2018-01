Gesunkenes Boot fordert Retter heraus Das THW wird zur Bergung eines Bootes ins Baustoffwerk gerufen. Keine einfache Aufgabe.

Das Technischen Hilfswerks (THW) wurde ins Baustoffwerk nach Zeithain gerufen, um ein im Abbausee gesunkenes Boot zu bergen. © Symbolbild/Sebastian Schultz

Zeithain. Nicht nur an Land, auch zu Wasser hat Orkan Friederike vorige Woche Spuren hinterlassen. Angehörige des Technischen Hilfswerks (THW) wurden deshalb ins Baustoffwerk nach Zeithain gerufen, um ein im Abbausee gesunkenes Boot zu bergen. Wie die Retter auf ihrer Facebook-Seite mitteilen, misslang am Freitag ein erster Bergungsversuch des in rund zehn Meter Tiefe gelegenen Bootes. Wegen Dunkelheit sei der Einsatz am Freitag zunächst abgebrochen worden.

Am Samstagmorgen unterstützte eine Riesaer Bergungsgruppe die weiteren Bergungsversuche. Die verliefen offenbar erfolglos. Samstagnachmittag seien weitere Versuche, das gesunkene Boot mittels eines Zugseils zu heben, wegen beschädigter Bootspoller eingestellt worden.

Im Einsatz waren nach Angaben des Riesaer THW-Ortsverbands die Fachgruppe für Wassergefahren sowie Tauchspezialisten des THW-Ortsverbands Pirna. (SZ)

