Gesundheitszentrum wird zuerst gesichert Die Ausschreibungen für die Arbeiten laufen. Die könnten im Februar starten. Die Zielvorgabe ist sportlich.

Die alte Post in Roßwein wird zum Gesundheitszentrum mit Arzt- und Therapiepraxen sowie einem Sanitätshaus umgebaut. Als erstes sind Sicherungen nötig. Wenig später sollen die Umbauten starten. Die ersten Praxen ziehen Ende 2017 ein. © André Braun

Es sieht so aus, als ob die unendliche Geschichte des alten Postgebäudes in Roßwein nach einigem Hin und Her nun doch zu einem guten Ende kommt. Neuer Eigentümer ist die Grundbesitz Döbeln GmbH. Die hat jetzt fast ein Jahr Zeit benötigt, um nach dem Eintrag ins Grundbuch alle Formalitäten zu klären, die die Baugenehmigung betreffen und den Einsatz von Fördergeld ermöglichen. Die Zuschüsse sollen zunächst dafür eingesetzt werden, um das unter Denkmalschutz stehende Gebäude zu sichern.

„Die Ausschreibungen für diese Arbeiten und auch die folgenden Umbauten laufen jetzt parallel.“ Damit bestätigt Projektmanagerin Gaby Zemmrich die Informationen von Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) zum Neujahrsempfang. Sie hofft sogar, dass die nötigen Sicherungen schon im Februar starten können. Passanten werden davon allerdings wenig mitbekommen. Den das meiste passiert am Anfang erst einmal im Innenhof und in den Gebäuden selbst. Gaby Zemmrich spricht von Entkernungen im Hofbereich. Später müssten dort die Grundmauern freigelegt, die Entwässerung repariert und eine funktionierende Drainage eingebracht werden. Im Frühjahr ist dann geplant, die Klinkerfassade auf lose Steine hin zu untersuchen, gegebenenfalls zu ergänzen und zu reinigen.

Zu dieser Zeit dürfte dann auch im Inneren von Haupt- und Nebengebäude einiges passiert sein. Am Anfang stehen Entkernungen. „Die alte Heizanlage und die Elektroverkabelung müssen zum Beispiel herausgerissen werden“, nennt Gaby Zemmrich als Beispiel für die anstehenden Arbeiten. Auch die Decken in beiden Gebäuden müssen sich die Handwerker ansehen und schauen, inwieweit Feuchtigkeit, die durch das kaputte Dach in die Häuser eingedrungen ist, dort Schäden angerichtet hat. Apropos Dach: Auch das muss später erneuert, der Blitzschutz und dessen Ableitung repariert werden.

Gaby Zemmrich hofft, dass schon parallel zu den Sicherungsarbeiten oder zumindest kurz danach die eigentlichen Umbauarbeiten für die neue Nutzung starten können. In die Häuser wollen Ärzte, Physio- und Ergotherapeuten einziehen. Sie alle wollen für ihre Patienten moderne Bedingungen haben. Das heißt, es wird einen Aufzug geben und auch behindertengerechte Sanitäranlagen.

Nachdem die Eröffnung des Gesundheitszentrums in der Alten Post bislang noch mit keinem konkreten Datum verbunden war, nennt die Projektmanagerin jetzt das festgesteckte Ziel: „Am 31. Dezember 2017 sollen mindestens die ersten beiden Praxen ins Hauptgebäude einziehen und eröffnen können.“ Die Verträge seien unterzeichnet. An dem Termin gebe es jetzt nichts mehr zu rütteln.

In den Umbau und die Umnutzung des stadtbildprägenden Klinkerbaus steckt der Eigentümer weit mehr als eine Million Euro. Wenn die Häuser saniert sind, sollen auch die beiden Mutter-Tochter-Uhren, die sich in den Fassaden befinden und an denen sich mancher Roßweiner immer noch orientiert, wieder genau funktionieren. Roßweiner Uhrenfreunde haben ihre Unterstützung beim Ingangsetzen und der künftigen Wartung zugesagt. Auch andere Details wie die Sprossenfenster sollen erhalten bleiben.

zur Startseite