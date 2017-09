Gesundheitsmesse bei Porta Die Gesundheitsmesse beim Einrichtungshaus Porta in Görlitz will alles andere als angestaubt rüberkommen. Einen Besuch ist das wert. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, das Wochenende zu verbringen. Ideen gesucht? Dann im www.sz-veranstaltungskalender.com nachschauen!

Bei der zehnten Gesundheitsmesse bei Porta, am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr, spielt das Alter keine Rolle. Junge Menschen winken beim Thema Wehwehchen oder Krankheiten schnell ab. Doch dabei ist das Thema Gesundheit für die Jungen genauso wichtig.

Genau darauf setzt die zehnte Gesundheitsmesse bei Porta in Görlitz. Die Angebote richten sich an alle Altersgruppen, rund 2000 Besucher werden erwartet. In der Vorführküche im zweiten Obergeschoss wird es verführerisch duften, wenn ein Koch den Besuchern beweist, dass leckere Rezepte und eine ausgewogene Ernährung wunderbar zusammenpassen. Zwei Fitnessstudios werden demonstrieren, was man sportlich tun und besser lassen sollte . Ein Autohaus zeigt auf dem Parkplatz, wer am besten zu welchem Auto passt. Ganz ähnlich ist es mit Smartphones und Tablets. Und natürlich gibt es eine fachliche Beratung zu den Themen Pflege und betreutes Wohnen.

