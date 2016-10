Gesundheitsforum zum Thema Keime Bei der SZ-Veranstaltung spricht am Donnerstag Dr. Maximilian Worm über den Kampf gegen Erreger – nicht nur im Krankenhaus.

Das ist eine sogenannte Indikationskultur, mit der Fachleute resistente Bakterien nachweisen können. © dpa

Um die gefürchteten Infektionen im Krankenhaus durch multiresistente Erreger geht es beim SZ-Gesundheitsforum am Donnerstag. Referent ist Dr. Maximilian Worm vom Institut für Labordiagnostik, Mikrobiologie und Krankenhaushygiene des Krankenhauses Bautzen.

„Wir wollen den Besuchern der Veranstaltung die Angst vor multiresistenten Erregern nehmen, indem wir sie darüber aufklären, was wir im Haus dagegen unternehmen und was sie selbst tun können“, sagt Maximilian Worm. Er versichert, dass in der Bautzener Klinik streng darauf geachtet wird, Infektionen zu verhindern. So gibt es spezielle Hygienemaßnahmen, damit sich die Keime nicht im Haus weiterverbreiten können. Außerdem plädiert Worm für einen zurückhaltenden und rationalen Einsatz von Antibiotika. Wenn möglich auch bei älteren Patienten. (szo)

Das SZ-Gesundheitsforum findet am Donnerstag ab 19 Uhr im Haus 3 der Oberlausitz-Kliniken Bautzen statt. Einlass ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

