Gesundheitscheck im Doppeldecker Viele nutzen den kostenlosen Schnelltest von Blutzucker, Cholesterin und Blutdruck. Das Ergebnis ist überraschend gut.

Helga Glauch (Mitte) lässt sich den Blutdruck messen. © Dietmar Thomas

Er zieht, der rote Doppeldeckerbus am Stiefelbrunnen. Immer wieder bleiben Passanten stehen. „Es ist ganz toll, was hier angeboten wird“, schwärmt Helga Glauch. Die 81-Jährige will sich testen lassen. Wie hoch ist ihr Blutdruck? Wie sieht der Blutzucker aus? Ist der Cholesterinwert in Ordnung? Über drei Euro kostet ein solch umfangreicher Test inzwischen in der Apotheke. Am Freitag gab es ihn gratis.

Auch ich stelle mich in die Reihe vor den Bus. Während ich warte, fülle ich zwei Fragebögen aus: Schlaganfall-Risikotest und Deutscher Diabetes-Risiko-Test. Sind Sie Raucher? Wie viel wiegen Sie? Wie alt sind Sie und wie groß? Essen Sie viel Fleisch, trinken Sie viel Kaffee? Hatten Vater oder Mutter schon mal einen Schlaganfall? Am Ende heißt es Punkte oder die „Ja-Antworten“ zusammenzählen.

Dann geht es weiter. Im unteren Bereich des Busses wartet Susanne Hauck von der Rosenapotheke Döbeln. Sie bittet mich, ihr einen Finger hinzuhalten. Mit einer Lanzette pikst sie in die Haut, drückt leicht am Finger. Ein Tropfen Blut kommt heraus. Hauck bringt etwas Blut auf einen Teststreifen. Jetzt heißt es warten. 180 Sekunden dauert es, bis das Cholesterinmessgerät meinen Wert preisgibt. Währenddessen nutzt Schwester Iris Backes das Blut aus meinem Finger, um den Blutzuckerwert festzustellen. „Der Wert ist in Ordnung“, sagt die Mitarbeiterin des Klinikums Döbeln. Daniela Ulbricht-Gleisberg legt die Manschette des Blutdruckmessegerätes um meinen linken Oberarm. Sie wird mit Luft gefüllt, die Manschette presst sich um den Arm. Ich spüre das Pulsieren des Blutes. Es pocht. „Super“, sagt Daniela Ulbricht-Gleisberg und löst die Manschette. Die Testergebnisse kommen auf einen kleinen Zettel. Mit diesem und den ausgefüllten Fragebögen gehe ich zu Dr. Anne Reichel, Assistenzärztin in der Internistischen Klinik am Klinikum Döbeln.

„Es besteht kein besonderes Risiko bei Ihnen. Machen Sie alles so weiter wie bisher, ausreichend bewegen und auf die Ernährung achten“, lautet ihr Urteil. Viele derjenigen, die sich am Freitag testen lassen, sind bereits Rentner. Aber auch einige Jüngere nehmen das Angebot wahr. „Die meisten hatten noch keinen Schlaganfall“, sagt Reichel. Oft rät sie an diesem Freitag den Döbelnern, auf ihr Gewicht zu achten, sich regelmäßig zu bewegen und bei Bluthochdruck zu einer regelmäßigen Kontrolle beim Hausarzt.

Gisela Götze und ihr Mann sind nach dem Test erleichtert. Die 65-Jährige und ihr Partner sind fit. Sie sind nur selten beim Arzt. Das Angebot des kostenloses Tests findet das Paar „super. So etwas müsste es mehr geben“. Zufällig hatte sie am Freitag den Bus auf dem Niedermarkt entdeckt.

Das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim hat mit der Aktion „Herzenssache Lebenszeit“ das erste Mal in Döbeln Station gemacht. Diese tourt noch bis September durch Deutschland. In über 80 Städten wird haltgemacht, um über die Volkskrankheiten Diabetes und Schlaganfall zu informieren. Besonders wichtig ist den Mitwirkenden dabei, auf den Zusammenhang zwischen beiden aufmerksam zu machen. Mit ins Boot geholt hat sich das Unternehmen das Klinikum Döbeln und die Rosenapotheke, die ihren Sitz ebenfalls am Niedermarkt hat und sowohl eine Mitarbeiterin als auch das Cholesterinmessgerät zur Verfügung gestellt hat.

zur Startseite