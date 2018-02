Gesundes Pausenbrot einfach und lecker selbst gemacht Im Hort der Grundschule Niederlößnitz lernten die Kinder, worauf es bei einem gesunden Pausensnack ankommt.

Von wegen Schokoriegel und süßer Joghurt: Beim Aktionstag „Gesundes Pausenbrot“ lernten die Schüler, wie ein gutes Frühstück wirklich aussieht und schmeckt. © PR

Radebeul. Gemüse und Obst schnippeln, frisches Brot backen, Aufstriche anrühren – das gehörte zu den Aufgaben der Hortkinder in Niederlößnitz bei einem besonderen Aktionstag. Die Initiative „Gesundes Pausenbrot“ der Molkereimarke Kerrygold machte Halt im Hort. Für die Schüler startete der Tag in verschiedenen Gruppen. Die einen waren fürs Möhrenbrot verantwortlich, die anderen für die Dipps. Und damit es nicht zu trocken wurde, gab es auch eine Gruppe, die Milchshakes zubereitete. Was muss man beachten, wenn man mit Lebensmittel arbeitet oder wo kommt das Obst wie Weintrauben oder Äpfel in der kalten Jahreszeit her? Diese Fragen stellten sich, bevor es überhaupt mit dem Obstsalat zubereiten losging. Viele Kinder wussten schon, dass man sich erst die Hände waschen muss und danach das Obst abwaschen soll. Aus frischen Zutaten konnten sich die Kleinen auch ihre Lieblings-Brote zusammenstellen. Mit der Aktion möchten die Erzieher den Kindern Lust auf gesunde Ernährung machen und dafür sorgen, dass sie fit für die Schule sind.

Denn das Frühstück kommt bei manchen Kindern zu kurz. Um jedoch fit und konzentriert zu sein, benötigen Kinder ein vitaminreiches Pausenbrot. „Im Idealfall enthält die Brotdose ein Vollkornbrot mit Gemüse und Milchprodukten wie Butter und Käse sowie das Lieblingsobst der Kleinen“, rät die Hamburger Ernährungsexpertin Bea Schulz.

In Radebeul haben die Kinder deshalb mit ihren Erziehern vorher eingekauft. Gesunde Sachen, wie Möhren, Gurken, Äpfel, Weintrauben. Die Ideen, was man aus den Lebensmitteln zubereiten könnte, haben die Kinder ganz alleine vorgeschlagen. Es waren vor allem einfache Rezepte, damit sie vieles alleine ausprobieren konnten.

Die Initiative „Gesundes Pausenbrot“ bietet Schulen und Kitas in ganz Deutschland bereits im fünften Jahr in Folge die Möglichkeit, sich für eine gesündere Ernährung der Kinder einzusetzen. Insgesamt werden sich in diesem Jahr rund 100 000 Kinder an der Aktion beteiligen.

