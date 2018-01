Gesundes Frühstück aus dem Discounter Eine Patenschaft verbindet das Kinderhaus Kunterbunt und den Netto-Markt in Bischofswerda. Das bringt den Kindern zusätzliche Vitamine.

Der Netto-Markt an der Kamenzer Straße stellt der Kita Kunterbunt jedes Jahr Gutscheine für Obst und Gemüse zur Verfügung. Die Kinder bedankten sich jetzt bei Netto-Mitarbeiterin Jeanette Schuster. © Nicole Preuß

Bischofswerda. Die Kinder der Kita Kunterbunt können die meisten Gemüse- und Obstsorten benennen, ohne groß darüber nachzudenken. Kohlrabi, Mohrrüben, Äpfel, Apfelsinen, selbst Mangos haben sie bereits probiert. Das ist auch kein Wunder. Denn die 24 Kindergartenkinder und den Netto an der Kamenzer Straße verbindet seit einiger Zeit eine besondere Patenschaft.

Der Discounter schenkt der Kita jedes Jahr Gutscheine für ihre zweite Frühstücksversorgung. „Wir holen uns jede Woche frisches Obst und Gemüse in dem Markt“, sagt die stellvertretende Leiterin der Einrichtung Beate Jäkel. Die Kinder essen das Obst und Gemüse dann immer nach der Freispielzeit bevor es nach draußen geht. „Die Eltern brauchen damit nichts mitzubringen und müssen auch kein Geld beisteuern“, sagt die Erzieherin.

Die Mitarbeiter holen die benötigten Lebensmitteln mit den Gutscheinen meist selbst. Manchmal gehen sie aber auch mit den Kindern in den Markt und kaufen ein. Gemüse mit Quarkdip steht zum Beispiel auf dem Speiseplan der Zwischenmahlzeit oder auch nur geschnittenes Obst. „Das ist wunderbar“, sagt eine der Erzieherinnen. Die Hortkinder, die in der Kita Kunterbunt mit 112 Mädchen und Jungen deutlich in der Überzahl sind, profitieren auch von dem Frühstück der Kleinen, indem sie nachmittags Obst essen können.

3 600 Euro für die Patenkitas

Der Lebensmitteldiscounter Netto, der zum dänischen Konzern Dansk Supermarked gehört, setzt damit sein Engagement in Sachen Gesundes Frühstück in der Region fort. Sechs Patenschaften gibt es inzwischen zwischen Märkten und Kitas in Dresden und Umgebung. 3 600 Euro werden den Patenkitas jedes Jahr in Form von Gutscheinen zur Verfügung gestellt. „Dabei geht es vor allem um gesundes Frühstück“, sagt der Bezirksleiter von Netto, Jörg Lange. Dazu kommen Spenden für Events. So stellt Netto den Kindern auch schon mal Backzutaten zur Adventsbäckerei zur Verfügung. „Wir machen das, weil es sonst niemand macht“, sagt Jörg Lange. „Wir unterstützen nicht die Bundesliga, aber die kleinen Sportvereine und eben solche Einrichtungen. Die Kinder behalten es und erzählen vielleicht auch ihren Eltern davon.“

Die Patenschaften gibt es seit 2008 in Sachsen und seit 2011 in jedem zweiten Markt in ganz Deutschland. 60 Kindertagesstätten werden bundesweit mit rund 40 000 Euro unterstützt. Eine Gruppe der Kita Kunterbunt hat sich für ihren Gutscheinbetrag nun in der vergangenen Woche bedankt und zwei Lieder vorbereitet. Der Markt verschenkte Bücher an die Drei- bis Fünfjährigen. Die Kinder vermissten aber das Maskottchen des Marktes, einen schwarzen Hund, der bei solchen Terminen normalerweise dabei ist. „Er hat Grippe“, erfuhren die Kinder. Er hat wohl zu wenig Obst und Gemüse gegessen. (szo)

