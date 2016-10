Gesunde Pausenbrote für Förderschüler

Die Kinder der Adolf-Tannert-Schule im Hohnsteiner Ortsteil Ehrenberg bekommen am 3. November ein buntes und gesundes Frühstück spendiert. Lehrerin Ines Schiekel hat den Tag organisiert, um ihren Schützlingen gesundes Pausenbrot näherzubringen. Es besteht idealerweise aus Vollkornbrot, Butter, Käse oder Wurst und kann mit Rohkost ergänzt werden. Mit dem Aktionstag können die Schüler selbst entdecken, welche Kombination ihnen am besten schmeckt. Gut belegt bilden die kleinen Zwischenmahlzeiten eine gute Grundlage dafür, satt und leistungsfähig in der Schule zu bleiben. Der Aktionstag ist Teil der Initiative „Gesundes Pausenbrot“ von Kerrygold, bei der über 300 Schulen und Kitas aus ganz Deutschland teilnehmen. Die Förderschule in Ehrenberg hat das Angebot schon mehrmals genutzt und die Aktion in die Schule geholt. (SZ)

Informationen und Rezepte gibt es unter der Homepage www.gesundespausenbrot.de.

