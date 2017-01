Gesund kann auch lecker sein! Vollkorn und Vitamine statt Süßigkeiten und Schoko – Die Schwalbennest-Kinder haben etwas Wichtiges gelernt.

© Kristin Richter

Wenn das mal kein leckeres Frühstück ist, das die Kinder der Ottendorfer Kita Schwalbennest am Dienstagmorgen spendiert bekommen haben. Keine Süßigkeiten oder Schokocreme-Brötchen, sondern gesundes Vollkornbrot und Vitamine. Organisiert hatte dieses besondere Frühstück Erzieherin Ute Großmann, um den Kindern gesunde Ernährung näherzubringen. Dafür hatte sie die Kita bei der Aktion „Gesundes Pausenbrot“ von „Kerrygold“ angemeldet, an der jährlich über 300 Schulen und Kitas aus ganz Deutschland teilnehmen. Ben, Erzieherin Andrea Schnabel, Blanka und Eddie (v.l.) hat es in jedem Fall geschmeckt.

