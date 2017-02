Gesuchter Schleuser in Kroatien gestellt Im Dezember 2014 schleuste der Türke mehrere Flüchtlinge über die A 17 nach Deutschland ein. Seinen Prozess schwänzte er, nun sitzt er schließlich doch im Gefängnis.

Die Bundespolizei Berggießhübel meldet einen Erfolg bei der Suche nach einem international gesuchten Schleuser. Der 52-jährige Türke soll am 29. Dezember 2014 mindestens vier Syrer und zehn Iraker unter unmenschlichen Bedingungen über die Grenze nach Deutschland gebracht haben.

Die Flüchtlinge waren im Sattelauflieger eines Lkws zwischen ungesicherten Paletten und Kartons eingepfercht. In dem Sattelauflieger soll der Schleuser sie mehrere Tage bei winterlichen Temperaturen um die null Grad durch Osteuropa gefahren haben, bevor er sie schließlich an der A 17 bei Dresden aussetzte. Die Polizei fand damals einige der Flüchtlinge in einer Toilettenanlage der Raststätte „Am Nöthnitzgrund“. Der Schleuser flüchtete.

Im vergangenen Jahr sollte dem Tatverdächtigen in Dresden der Prozess gemacht werden. Da er zur Verhandlung nicht erschien, erwirkte die Bundespolizei-Inspektion Berggießhübel im Dezember 2016 einen internationalen Haftbefehl gegen den Mann. Nach Angaben der Bundespolizei nahmen kroatische Polizisten den Verdächtigen am 24. Dezember 2016 an der Grenze zu Serbien fest. Diesen Mittwoch wurde er den deutschen Behörden überstellt. Der 52-Jährige sitzt nun in Dresden in Untersuchungshaft und wartet auf seinen Prozess. (SZ)

