Gesuchter Pole festgenommen In Zittau ist ein per Haftbefehl gesuchter 40-Jähriger von der Bundespolizei festgenommen worden. Am Donnerstag wird er dem Amtsgericht vorgeführt.

Die Bundespolizei hat einen per Haftbefehl gesuchten Polen in Zittau festgenommen. (Symbolbild) © picture allianz/dpa

Zittau. In der Nacht zu Donnerstag hat die Bundespolizei einen 40-jährigen Mann an der Chopinstraße in Zittau kontrolliert. Dieser war aus Polen eingereist und konnte sich der Streife gegenüber auch ordnungsgemäß ausweisen, wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ebersbach mitteilte. Bei der genaueren Überprüfung der Personalien kam jedoch ans Licht, das gegen den Polen ein Haftbefehl des Amtsgerichts Görlitz vorlag. Da er zu einer Gerichtsverhandlung wegen Diebstahls nicht erschienen war, sollte der Mann in Ungehorsamhaft genommen werden. Am heutigen Donnerstag wird der Mann dem Amtsgericht Görlitz vorgeführt. (szo)

