Gesuchter meldet sich bei Polizei Ein Pole hat bei der Dienststelle Ludwigsdorf vorbeigeschaut, weil ein Haftbefehl gegen ihn vorlag – und über 2800 Euro auf den Tisch gelegt.

Symbolbild. © Friso Gentsch/dpa

Bundespolizisten haben am Donnerstagmorgen nicht schlecht geschaut, als plötzlich ein Mann die Ludwigsdorfer Dienststelle betrat und sinngemäß sagte „Guten Tag, ich werde per Haftbefehl gesucht und möchte hier meine Geldstrafe bezahlen“. So informiert Bundespolizei-Sprecher Michael Engler über den Fall.

Eine Überprüfung der Aussage bestätigte tatsächlich, dass die Staatsanwaltschaft Gießen mit einem Vollstreckungshaftbefehl nach dem 32-Jährigen fahndete. Weil dieser ohne Führerschein gefahren war, ordnete das Amtsgericht Gießen im Dezember 2016 die Zahlung einer Geldstrafe an. Diese beglich der Pole nun und legte insgesamt 2827,50 Euro auf den Tisch. (szo/tc)

