Gesuchter fragt Polizisten, ob er noch gesucht wird

© Symbolbild: dpa

Das erleben Polizisten sicherlich nicht oft: Ein per Haftbefehl gesuchter Krimineller stellt sich mit der Frage vor, ob er in Deutschland noch gesucht werde. So abwegig es auch klingen mag, Dresdner Bundespolizisten ist am Sonntag genau das im Hauptbahnhof passiert.

Wie die Behörde mitteilte, kamen Beamte der seltenen Bitte um eine Personenkontrolle nach. Ergebnis: Der slowakische Staatsangehörige lag mit seiner Vermutung richtig. Er hatte noch eine 133-tägige Freiheitsstrafe nach mehrfachen Diebstählen und Verstößen gegen das Waffengesetz zu verbüßen.

Im Verlauf des Wochenendes vollstreckte die Bundespolizei nach Kontrollen auf dem Hauptbahnhof noch zwei weitere Haftbefehle. Beide Personen gingen den Ermittlern allerdings unfreiwillig ins Netz.

Den Anfang machte am Freitag ein 43-Jähriger, der wegen mehrfachen Eigentumsdelikten durch die Staatsanwaltschaft Leipzig gesucht wurde. Gegen Zahlung von 845 Euro hätte der Deutsche der Haft entgehen können. Da weder er noch die verständigte Großmutter die Summe entrichten konnten, muss der Mann jetzt für 65 Tage hinter Gitter.

Am Samstag griffen die Beamten einen Inder auf, der sich mit gefälschtem Reisepass ausweisen wollte. Mehrere Justizbehörden waren ihm auf den Fersen, die Staatsanwaltschaft Dresden suchte ihn wegen besonders schweren Diebstahls. Da der Inder die Geldstrafe in Höhe von 327,- Euro bezahlen konnte, entging er dem Haftantritt. (fsc)

