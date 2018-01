Gesuchte Straftäter festgenommen Zwei Männer aus dem Landkreis Bautzen gingen jetzt Zivilfahndern ins Netz. Beide haben eine Menge auf dem Kerbholz.

Lohsa/Obergurig. Zivilfahnder der Kriminalpolizeiinspektion Görlitz haben am Dienstag im Landkreis Bautzen zwei Straftäter festgenommen. Beide Männer wurden mit Haftbefehlen gesucht. In Lohsa nahmen die Beamten am Morgen einen 40-Jährigen in der Wohnung seiner Lebensgefährtin fest. Er soll im Oktober des vergangenen Jahres eine Bekannte zusammengeschlagen und Zeugen der Tat mit dem Tode bedroht haben. Ein Richter am Amtsgericht Bautzen hatte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz die Untersuchungshaft des Deutschen angeordnet.

In Obergurig stellten die Fahnder am Nachmittag einen 33-Jährigen, der in der Vergangenheit mehrfach mit Betrügereien polizeilich in Erscheinung getreten war. So suchten bereits die Staatsanwaltschaften Dresden, Chemnitz sowie Frankfurt am Main und Waldshut-Tiengen nach dem Mann. Das Amtsgericht Chemnitz hatte einen Sitzungshaftbefehl erlassen, weil er überdies nicht zu einer Gerichtsverhandlung erschienen war. Der 33-Jährige hielt sich zum Zeitpunkt seiner Festnahme bei einem Bekannten auf und war mit einem Volvo eines Pinneberger Autohauses unterwegs. Auch hier stand der Verdacht im Raum, dass der 33-jährige auf illegalem Weg in Besitz des SUV gekommen war. Bei der Durchsuchung des Beschuldigten fanden die Beamten wenige Gramm Crystal. Außerdem stand der Deutsche offenbar unter Drogeneinfluss. (szo)

