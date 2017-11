Gesuchte Straftäter festgenommen Die Bundespolizei erwischt nahe der Grenze vier Personen, die nun in Haft müssen.

Berggießhübel/Altenberg. Die Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel haben übers Wochenende mehrere Kriminelle gestellt, nach denen gefahndet wurde. Noch am Freitag ging es für einen Rumänen direkt nach Dresden in die Untersuchungshaft. Bei der Kontrolle des 40-Jährigen hatte sich herausgestellt, dass er in mehreren Fällen des gewerbsmäßigen Diebstahls dringend verdächtig ist.

Gleich drei Gesuchte nahmen die Beamten am Sonntag fest. Ein 32-jähriger Serbe verbüßt jetzt wegen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz eine 34-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der JVA Dresden. Eine 29-jährige Ungarin wurde wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht und muss für zwei Monate in die JVA nach Chemnitz. Für die nächsten knapp zwei Monate muss ein 35-jähriger Rumäne ins Gefängnis. Er war wegen Diebstahls in mehreren Fällen verurteilt worden.

Bei der Kontrolle eines 30-Jährigen auf der A 17 am Sonnabend stellte sich heraus, dass dieser bereits in der Vergangenheit wegen Diebstahl auffällig gewesen war. Bei der Überprüfung seines mitgeführten Smartphones Samsung Galaxy S 6 stellte sich heraus, dass dieses im Januar 2017 als gestohlen gemeldet wurde. Gegen den rumänischen Staatsangehörigen wurde daraufhin erneut ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet und das aufgefundene Smartphone sichergestellt.

In Altenberg kontrollierten die Beamten am Sonntag einen 27-jährigen Tschechen. Bei ihm fanden die Beamten eine Plastiktüte mit einer betäubungsmittelähnlichen Substanz (vermutlich 7,9 Gramm Cannabisblüten) auf. Gegen ihn wurde daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (szo)

