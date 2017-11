Gesuchte Jugendliche wieder da Bundespolizisten entdecken gesuchte 17-Jährige im Bahnhof Görlitz.

Symbolfoto © dpa

Görlitz. Eine vermisste Jugendliche ist wieder da. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf am Mittwoch mit.

Nachdem am Sonntag bereits ein 15 Jähriger dem Jugendheim übergeben wurde, konnte am Montagabend eine 17-Jährige im Görlitzer Bahnhof angetroffen werden. Bei der Überprüfung der Personalien stellten Bundespolizisten fest, dass seit Sonnabend durch das Polizeirevier Görlitz nach dem Mädchen gesucht wurde. Nach Übergabe der jungen Frau an die zuständige Heimeinrichtung konnte die Fahndungsnotiz wieder gelöscht werden. (szo)

