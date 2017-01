Gesucht: Schneefreie Radwege Der Stadtrat hat zwar Geld für das Räumen bereitgestellt. Doch das bringt erst nächsten Winter Verbesserungen.

Auf den meisten Dresdner Brücken werden die Geh- und Radwege bereits geräumt. Doch nach der Albertbrücke wird es für diese beiden Radler schwierig. © Sven Ellger

Die Schneefälle der vergangenen Tage halten nicht nur Winterfreuden bereit. Viele Dresdner, die bisher mit dem Rad auf Arbeit gefahren sind, müssen nun auf Bus und Bahn oder das Auto umsteigen. Denn es gibt nur sehr wenige zusammenhängende Fahrradwege, die sicher befahrbar sind, weil sie geräumt werden.

Zwar hatte der Stadtrat im Doppelhaushalt 170 000 Euro für besseren Winterdienst auf Radwegen bereitgestellt. Doch das Geld kann erst im kommenden Winter eingesetzt werden. Die Stadtverwaltung muss Winterdienstleistungen europaweit ausschreiben und hat sie längst vergeben. Doch immerhin gibt es bereits einige Strecken, die geräumt und gestreut werden (siehe Tabelle). „Darüber freuen wir uns, doch einzelne Teilstücke nutzen einem Radfahrer nichts, wenn er den Rest des Arbeitsweges das Rad schieben muss“, sagt Rolf Leonhardt, Vorstand des Radfahrvereins ADFC Sachsen. Er wünscht sich deshalb, dass die Stadt eine Karte veröffentlicht, auf der alle geräumten Straßen eingezeichnet sind, wie es sie beispielsweise in Nürnberg gibt. „Denn dann können Radfahrer auch auf Straßen ausweichen“, sagt Leonhardt. Doch das hält Dresdens Straßen- und Tiefbauamtsleiter Reinhard Koettnitz für wenig sinnvoll. „Bei Schneetreiben kann eine gerade geräumte Straße schon nach wenigen Minuten wieder vom Schnee bedeckt sein. Wenn sie dann in der Karte als frei dargestellt wird, sind wir wieder die Bösen“, so Koettnitz.

Doch die Verwaltung arbeitet gerade an einem Konzept zu Verbesserung des Winterdienstes auf Dresdner Radwegen. Es soll einen Maßnahmenplan zur stufenweisen Verbesserung der Situation enthalten. Wichtig ist, dass auch die Kosten für Technik und notwendige Anpassungen der Winterdienstsatzung darin aufgezeigt werden. Der Stadtrat hatte beim Beschluss im November eine Liste mit Straßen beigelegt, die besonders geprüft werden sollen. Darin enthalten ist unter anderem die Strecke von der Carolabrücke bis zur TU über St. Petersburger, Fritz-Löffler- und Bergstraße, die Nürnberger Straße, die Königsbrücker Straße von der Haltestelle Infineon Nord bis zur Stauffenbergallee sowie die Freiberger, Wilsdruffer und Grunaer Straße.

Eigentlich sollte das Konzept bereits im Januar präsentiert werden. Derzeit wird es in der Verwaltung abgestimmt. Darin soll auch der Elberadweg eine Rolle spielen. Weil er im Landschaftsschutzgebiet liegt, ist geeignetes Streumaterial schwierig.

