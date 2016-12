Gesucht: die Lausitz-Agenda In Schwarze Pumpe ging es am Freitag um die wirtschaftliche Zukunft nach der Kohle-Verstromung.

Windräder drehen sich am Rande eines ehemaligen Tagebaugeländes vor den dampfenden Kühltürmen des Braunkohlekraftwerkes der Vattenfall AG in Jänschwalde. © Patrick Pleul/dpa

Gut 60000 Arbeitsplätze habe die Lausitz zwischen 1990 und 1995 verloren, erinnerte am Freitag mit Siegurd Heinze der Landrat des Kreises Oberspreewald-Lausitz mit Sitz in Senftenberg. Etwas in dieser Größenordnung dürfe mit dem absehbaren Ende der Braunkohleverstromung nicht noch einmal passieren, sagte er den Teilnehmern der Konferenz „Reviertransfer Lausitz“ im Suhler Klubhaus in Schwarze Pumpe. Eingeladen hatte die Lausitzrunde, in der sich 23 sächsische und brandenburgische Kommunen zusammengeschlossen haben. Skizziert wurde dabei, wie der Fahrplan zur „Innovationsregion“ aussehen könnte. Derzeit wird zum Beispiel an einer Struktur dafür gearbeitet. Die Wirtschaftsregion Lausitz GmbH mit Sitz in Cottbus soll von allen Lausitzer Landkreisen getragen „die Strukturentwicklung in der Lausitz befördern“. So steht es im Entwurf des Gesellschaftsvertrages.

Es handelt sich um den von Bundes- und Landespolitik eingeforderten gemeinsamen Ansprechpartner für Unterstützung. Sie kommt von ganz oben. Im Bundeswirtschaftsministerium ist inzwischen eine Arbeitsgruppe installiert, die sich mit der Einrichtung der angekündigten Stabsstelle Lausitz beschäftigt. Dr. Gerhard Fisch, Leiter des Ministeriums-Referats für regionale Wirtschaftspolitik, erklärte am Freitag, die Stabsstelle werde wohl in jene Kommission integriert, die zum Strukturwandel in allen deutschen Kohleregionen die Umsetzung des Klimaschutzplans der Regierung flankieren soll. „Uns sollte alle das Ziel vereinen, den Industriestandort Lausitz so zu unterstützen, dass er auch eine Zukunft hat“, griff Fisch einen Gedanken auf, den zuvor Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) geäußert hatte.

„Die Lausitz sammelt sich, organisiert sich und hat verstanden, dass man mit einer Stimme sprechen muss, wenn man gehört werden will“, lobte mit Hendrik Fischer ein Staatssekretär aus dem Wirtschaftsministerium des Landes Brandenburg. Nach seinen Worten versteckten sich einige hinter einem Bild, das die Lausitz ausschließlich als Region mit Kohlegruben, rauchenden Schloten und alter Industrie zeige. „Aber das Bild ist falsch“, verwies Fischer unter anderem auf die BASF in Schwarzheide, auf den Windturbinenbauer Vestas in Lauchhammer oder auf die Papierfabriken am Standort Schwarze Pumpe. Fischer fasste auch den Umstand zusammen, der am Freitag so viele Akteure aus Politik, Verwaltungen und Wirtschaft in Schwarze Pumpe versammelt hatte: „Am Ende der Energiewende wird es keine Notwendigkeit mehr für die Braunkohle-Verstromung geben. Aber wann das sein wird, wissen wir nicht.“ Der Zeitpunkt hänge weniger von der Politik als von technischen Voraussetzungen ab. Landrat Siegurd Heinze machte es etwas griffiger: „Wir müssen uns von dem Gedanken trennen, dass die Gesetze der Politik die Gesetze der Physik bestimmen sollen.“ Freilich waren sich die meisten im Saal darin einig, dass man die Zeit bis zum Ende der Braunkohleverstromung eben nicht nutzlos verstreichen lassen wolle.

Nachdem die Lausitzrunde sich in diesem Jahr zusammengefunden hat, werden nun langsam Mahnungen nach konkreten Projekten laut. „Die Ideen müssen aus der Lausitz kommen. Die Lausitz weiß am besten, was die Lausitz braucht“, meinte Staatssekretär Fischer aus Potsdam. Der Bautzener Landrat Michael Harig (CDU) drängte auf abrechenbare Dinge und nannte auch gleich entsprechende Beispiele: „Infrastruktur, Straßen, Schienen, Datenautobahn, Bildung.“ Ähnlich äußerte sich sein Görlitzer Kollege Bernd Lange (CDU).

Und es scheint in der Region einige sehr klare Vorstellungen davon zu geben, wie man ihre Wirtschaft stützen könnte. Mehrfach wurde am Freitag bemängelt, hiesige Klein- und Mittelständler, deren Zahl auf immerhin 82000 beziffert wird, würden sich im Dschungel der zahllosen Fördermöglichkeiten nicht zurechtfinden. „Wir brauchen weniger Richtlinien, weniger Papier, aber ein verlässliches Budget“, fasste der Rietschener Bürgermeister Ralf Brehmer (Freie Wähler) zusammen. Und der Spremberger Stadtverordnete Benny Stobiñski (Fraktion „Die nächste Generation“) schlug vor, das Gründer-Potenzial besser zu nutzen, das in Absolventen der Brandenburgisch-Technischen Universität Cottbus-Senftenberg steckt. Offenbar hatte er damit seinen Finger auf einen wunden Punkt gelegt. Denn Staatssekretär Fischer gab unumwunden zu, dass man auch in Potsdam mit dem Gründerklima der BTU alles andere als zufrieden ist. Eine weitere konkrete Idee kommt vom früheren Spremberger Bürgermeister und heutigen Bundestagsabgeordneten Dr. Klaus-Peter Schulze (CDU): Man möge rasch die geplanten Ortsumfahrungen von Groß Oßnig und von Gallinchen bauen. Danach gehe es nämlich auf der Bundesstraße 97 noch schneller von und nach Schwarze Pumpe.

Schulzes Nachfolgerin im Bürgermeisteramt, Christine Herntier (parteilos), kündigte an, dass die Lausitzrunde im Frühling eine Liste mit Ideen und Projekten vorlegen werde. Die Rede ist dabei von einer sogenannten „Lausitz-Agenda“. Das große Ziel ist, eine europäische Region für Strukturentwicklung zu werden. Und so hatte man, nachdem es bereits im Oktober ein offenbar vielversprechendes Treffen in Brüssel gab, gestern in Schwarze Pumpe mit Alexandra Tomczak auch eine Vertreterin der Europäischen Kommission zu Gast.

Was Wünsche, Ideen und Projekte angeht, ist zumindest Landrat Heinze nicht bange. „Am Ende wird es wohl mehr Vorschläge geben als Geld dafür“, meinte er. In jedem Fall soll auch die Lausitz-Agenda öffentlich diskutiert werden. Sprembergs Christine Herntier kündigte eine weitere Konferenz nach deren Vorliegen an. Man habe das Treffen am Freitag in Schwarze Pumpe schließlich nicht umsonst eine Auftaktveranstaltung genannt.

