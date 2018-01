Gestückelte Sanierung ärgert Anwohner Erst vor wenigen Jahren wurde in Serkowitz die Straße saniert, jetzt aber wieder aufgefräst. Ein Fußweg endet am halben Grundstück. Und nicht nur dort.

Die Kötzschenbrodaer Straße ganz im Osten der Stadt. Der gepflasterte Fußweg endet plötzlich am Trampelpfad. Dahinter bleibt der alte Zustand wie vorher.

Vor dem Grundstück mit der Nummer 21 reicht die Pflasterung genau bis zur Grundstücksmitte. Was sollen diese halbfertigen Gehwege?, fragen die Anwohner.

Radebeul. Der Anblick scheint absurd. Mitten im Grundstück Kötzschenbrodaer Straße 21 endet der neue Fußweg. Feines Betonpflaster, die Straße ebenfalls mit neuer Decke versehen. Bis dahin ist alles schön, danach beginnt der Fußwegdreck und die Holperpiste.

Letztere ist gerade wieder geschaffen worden. In den letzten Wochen mussten Hausanschlüsse und der Mischwasserkanal erneuert werden. Radebeuls Wasserwirtschaftsbetrieb WSR GmbH hatte das als dringlich angesehen. Die Anschlüsse seien marode gewesen.

Hausanschlüsse und Mischwasserkanal verlegen bedeutet, die Straße muss aufgefräst werden. Ein Straßenbelag, der erst 2011 auf Drängen der Anwohner saniert worden war. Vorher war das ein Flickenteppich, der dazu führte, dass Fahrgeräusche nachts die Bürger nicht schlafen ließen. 110 000 Euro hatte die Stadt dafür aufgebracht. Nachts war mehr Ruhe. Die Anwohner zufriedener.

Das ist nun vorbei, schreibt die Bürgerinitiative Radebeul-Serkowitz, zu der viele Anwohnerfamilien gehören. Die aufgefrästen und neu verkleisterten Stellen sorgen jetzt wieder für schlagende Fahrzeugräder und damit Lärm, der die Nachtruhe erneut stört.

Lutz Mainka und seine Mitstreiter in der Bürgerinitiative verstehen diese abschnittsweise Flickschusterei nicht. Radebeul habe doch gezeigt, dass es auch anders geht – auf der Paradiesstraße, der Zinzendorfstraße, der Sidonienstraße vorm Rathaus, der Heinrich-Zille-Straße. Auch auf der Kötzschenbrodaer Straße zwischen Am Gottesacker und der Weintraubenstraße. Anwohner und Autofahrer loben den Abschnitt wegen seiner guten Befahrbarkeit und die sinnvoll angelegten Fußwege.

Nur am Stadtausgang zu Dresden werde zwar 200 Meter nach dem Hochwasserschaden über dem Seegraben erneuert. Aber dort, wo die Leute wohnen, ist es wieder Stückwerk. Musste der neue Mischwasserkanal wirklich sein? Warum wird hier nicht mal durchgezogen, fragt die Bürgerinitiative?

Radebeuls Baubürgermeister Jörg Müller (parteilos) kann die Verärgerung der Anwohner zwar verstehen, sagt allerdings: Die Entscheidung für die Abwasserentsorgung habe der Wasserwirtschaftsbetrieb treffen müssen. Und der sei auch verantwortlich dafür, wieder einen ordentlichen Zustand auf der Straße und den Bürgersteigen nach den Arbeiten herzustellen. Die Abnahme durch das städtische Bauamt sei noch nicht geschehen.

Allerdings, so die Bürgerinitiative, verändere das noch nicht wirklich etwas am Zustand der Fußwege und den Absätzen, die jetzt in der Straße sind. Zwar wurde nach den Aufschnitten der Straßenbelag großflächig neu aufgetragen, aber die Belagwechsel auf dem die Reifen schlagen bleiben trotzdem.

Baubürgermeister Müller weist außerdem darauf hin, dass ja bereits 2011 mit der Straße der Fußweg erneuert wurde. „Aber nur mit Recyclingmaterial“, entgegnet Lutz Mainka. Darauf könne kein ordentlicher Winterdienst durchgeführt werden, weil die Schaufel ständig an Steinen festhakt. Ganz und gar nicht verstehen die Anwohner, warum das Pflaster für den neuen Fußweg abrupt in der Grundstücksmitte endet.

Der Baubürgermeister dazu: „Wir konnten nur soweit bauen, wie der Hochwasserschaden zu belegen war. Bis zu dieser Stelle ist der Bau gefördert.“ Er würde auch gern schneller vorankommen, aber die Stadt könne das mit ihren Mitteln nur stückweise. Müller: „Es gibt eine weitere Möglichkeit – der Fußweg wird in die Prioritätenliste für die Fußwegsanierung aufgenommen.“ Darüber müssten dann aber die Stadträte entscheiden, weil die Mittel begrenzt sind.

Die noch nicht sanierten Abschnitte der Kötzschenbrodaer Straße und auch der fortführenden Hermann-Ilgen-Straße in West, wo ähnlich nur ein Stück saniert ist, so Müller, habe die Stadt noch nicht in der Planung. „Derzeit bewegt uns vor allem der weitere Ausbau der Meißner Straße“, sagt der Baubürgermeister.

