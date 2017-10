Gestrandet in Nordfrankreich Ein Jahr nach der Schließung des wilden Lagers in Calais bleibt die Lage ungelöst: Flüchtlinge, die von hier aus die illegale Einreise nach England versuchen, campieren weiterhin in der Region.

Vor einem Jahr wurde das Dschungel genannte wilde Flüchtlingscamp in Calais aufgelöst. Doch immer wieder kommen Geflüchtete nach Nordfrankreich, campieren im Wald oder anderswo im Freien und versuchen, eine Überfahrt nach Großbritannien zu erwischen. © dpa

Brittany, Brittany.“ Mohamed weist mit einem Arm unbestimmt in Richtung Meer, an dessen anderer Seite sein ersehntes Ziel liegt: Großbritannien. Seit Tagen streift er durch das nordfranzösische Hafenstädtchen Ouistreham in der Hoffnung, irgendwie auch die letzte Etappe auf seiner Reise zu schaffen, die ihn vom Sudan über Libyen, das Mittelmeer und Italien bis in die Normandie geführt hat. 17 Jahre alt sei er, sagt Mohamed. So, wie sich fast alle seiner Schicksalsgenossen als Minderjährige ausgeben, weil sie sich eine bessere Behandlung durch die Behörden erhoffen.

Fast 190 Kilometer sind es vom Hafen in Ouistreham bis ins britische Portsmouth. Es erscheint nah und unüberwindbar weit zugleich für den jungen Sudanesen. Denn die Fährschiffe, die dreimal am Tag den Ärmelkanal überqueren, versuchen, als blinde Passagiere mitreisende Flüchtlinge abzuwehren – die wiederum nicht aufgeben.

Vor jeder Abfahrt füllen sich die Straßen um den Parkplatz am Hafen. In Gruppen stehen die jungen Männer herum, erscheinen in betont lässiger und doch lauernder Haltung. Fast alle stammen aus dem Sudan, auch an einem milden Tag tragen sie Wollmützen und sind in warme Jacken gehüllt. Sie streifen um jene Kurve, die die Lastwagen von der Autobahn zum Fährhafen führt. Müssen diese an der Ampel halten, versuchen manche der Männer blitzschnell, sich an den Laster zu hängen und hineinzuklettern – in den Laderaum oder in eine Spalte über den Reifen. Oft bemerkt sie der Fahrer. Zudem gibt es viele Kontrollen auf französischer und britischer Seite.

Dennoch gelingt Einzelnen die Überfahrt. Wie viele sie sind, weiß man nicht, aber in wenigen Wochen wuchs die Zahl der Flüchtlinge in den Straßen von Ouistreham von etwa einem Dutzend auf 100. Bekannt ist der 10 000-Seelen-Ort für seine Strände, wo 1944 die Alliierten landeten, um die deutschen Besatzer zu besiegen. Nun gibt es Befürchtungen, dass sich in dem beschaulichen Seebad die Situation von Calais wiederholt, das 350 Kilometer im Nordosten liegt.

Seit Jahrzehnten gilt Calais als Hauptanziehungspunkt für Flüchtlinge, die Großbritannien ansteuern. Zeitweise sammelten sich hier bis zu 10 000 Menschen, um jeden Tag und jede Nacht die Reise über den Ärmelkanal zu versuchen. Sie hausten in Behelfsunterkünften am Rande der Stadt, wo bis Oktober 2016 ein Gelände zur Verfügung gestellt worden war, mit einer geringen Zahl an Sanitäreinrichtungen und Schlafmöglichkeiten für Frauen und Kinder – bis der Staat vor einem Jahr entschied, dieses unhygienische Riesen-Lager unter freiem Himmel aufzulösen. Es brachte einen Teil der Stadtbevölkerung ebenso auf wie die britischen Behörden, die Abwehrmaßnahmen zunehmend verstärkten.

Die Flüchtlinge wurden auf rund 450 „Aufnahme- und Orientierungszentren“ in ganz Frankreich verteilt, wo sie festen Unterschlupf bekamen und über Asylchancen informiert wurden. Doch schnell entstanden in und um Calais neue Ansiedlungen von Menschen, die um jeden Preis nach Großbritannien wollen, wo sie oft bereits Freunde oder Verwandte haben und auf Schwarzarbeit hoffen. Seit es kein offizielles Lager mehr gibt, führt die Polizei regelmäßig Auflöseaktionen wilder Campings durch; Menschenrechtsvereinigungen beschuldigen sie, Flüchtlinge nachts im Schlaf mit Tränengas zu malträtieren.

Da Calais, mit zehn Millionen Schiffspassagieren pro Jahr Frankreichs größter Fährhafen, zudem längst massiv abgeriegelt ist, weichen immer mehr auf andere Städte aus. Nun eben auch auf Ouistreham, den zweitgrößten, wenn auch deutlich kleineren Hafen des Landes. Die Lage spitzt sich zu, seit Ende September ein von Flüchtlingen besetztes Haus bei Caen, das knapp 20 Kilometer südlich liegt, abbrannte. Viele der Männer, die dort schliefen, um tagsüber in Ouistreham die Überfahrt nach Großbritannien zu versuchen, bleiben nun gleich vor Ort. Zelte haben sie nicht. Sie übernachten auf Kartons im Wald.

Diese menschliche Not vor seiner Haustür wollte er nicht tatenlos mit ansehen, sagt Michel Martinez, der Miguel genannt werden möchte. Gemeinsam mit einer Handvoll Bekannten gründete er vor Kurzem die Gruppe CAMO (Collectif d’Aide aux Migrants à Ouistreham), die zweimal pro Woche warmes Essen ausgibt, gespendete Kleider, Schuhe und Waschutensilien verteilt. All das passiert auf freiem Feld unweit des Waldes, damit möglichst wenige Anwohner schimpfen. Die Stadt hat hier ein Schild aufgehängt, das auf unbestimmte Zeit den Zugang verbietet. Offizieller Grund: Beschneiden von Baumbewuchs.

Seither wählen sie eben einen anderen Weg, so Miguel. „Wir möchten, dass unsere sudanesischen Freunde wenigstens eine Minimalversorgung bekommen“, sagt der 48-Jährige, der zurzeit Arbeit sucht und all seine Zeit, seine Energie und einen Teil seines Geldes in die Flüchtlingshilfe steckt. Gerade hat er 100 Regenjacken bestellt, die bald gebraucht werden, wenn der Herbst rauer wird. Bitten an die Stadt um Toiletten, Waschmöglichkeiten oder zumindest eine Wasserstelle seien verlorene Liebesmüh, so Miguel. „Ganz zu schweigen von einer festen Unterkunft für die Flüchtlinge: Das wird es hier nie geben. Wer den Bürgermeister fragt, spricht mit einer Mauer.“ Schon klagten die Geschäftstreibenden wegen einbrechender Zahlen. „Das ist für viele natürlich dramatischer als ein Flüchtling, der verendet“, schimpft Miguel.

Bürgermeister Romain Bail wiederum bemüht sich sehr, nicht wie eine Mauer aufzutreten, sondern mitfühlend und standfest zugleich. „Die Situation ist kompliziert. Man versteht das menschliche Drama hinter jedem Flüchtlingsschicksal“, versichert das 33-jährige Stadtoberhaupt, das den konservativen Republikanern angehört. „Aber wenn wir anfangen, Hilfe zu organisieren, kommt es zu einer Sogwirkung, und es werden immer mehr.“ In Caen gäbe es auf Flüchtlingshilfe spezialisierte Vereinigungen und Unterkünfte, die Ouistreham gerne unterstützen. Längst heize sich die Stimmung in der Stadt auf; zwar wisse er von keinen größeren Zwischenfällen, aber die Menschen seien beunruhigt angesichts der „permanenten Anwesenheit“ von Flüchtlingen; manche Bürger legten sich einen Hund zu, viele hätten Angst vor Einbrüchen. „Unsere Stadt lebt vom Tourismus, und ich sorge mich um die Saison 2018“, so Bail. „Es gab schon Absagen für Ferienhäuser.“ Die Zahl der Sicherheitskräfte musste erhöht werden von 30 Gendarmen bei seiner Wahl vor drei Jahren auf jetzt 38. Hinzu kämen 24 Reservisten, sieben mobile Brigaden, drei Sicherheitskräfte für die Nacht und 22 Soldaten im Hafen.

Ein Städtchen wie Ouistreham könne die Flüchtlingskrise nicht lösen, die ein europäisches, ja internationales Problem darstelle – und auch der französische Staat sei in der Pflicht, der Subventionen streiche und die Städte allein lasse, klagt Bail. Tatsächlich hat Präsident Emmanuel Macron zwar nach seiner Wahl im Mai angekündigt, bis Jahresende dürfe es „keinen einzigen Flüchtlinge mehr in den Straßen“ des Landes geben, alle sollten untergebracht und Asylanträge schneller bearbeitet werden. Doch die Realität ist eine andere. Besonders angespannt erscheint die Lage in Paris, wo Menschen unter Brücken oder entlang von Straßen kampieren, denn die Kapazitäten der beiden Aufnahmezentren, die die Stadt innerhalb des letzten Jahres eröffnet hat, reichen längst nicht aus. Regelmäßig werden sie von der Polizei vertrieben – doch sofort entstehen neue Lager.

Macron bemüht sich derweil um internationale Lösungen. Ende August organisierte Paris einen Migrationsgipfel unter anderem unter Beteiligung der Präsidenten von Niger und Tschad. In beiden Ländern arbeitet die französische Asylbehörde OFPRA derzeit an der Errichtung von Aufnahmezentren, um die Aufnahme von Flüchtlingen neu zu organisieren und Asylanträge noch vor der gefährlichen Reise über das Mittelmeer zu prüfen. Frankreich wird laut Macron in den nächsten zwei Jahren 10 000 Flüchtlinge aufnehmen. Für viele bleibt es dennoch nur ein Durchgangsland; und wahrlich kein gastliches. „Frankreich ist nicht gut. Es gibt hier nichts für uns“, sagt Mohamed. Und richtet den Blick wieder aufs Meer.

