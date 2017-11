Gestohlenes Werkzeug entdeckt Die Bundespolizei kontrolliert auf einem Autobahnrastplatz einen Transporter. Nun muss sich der Fahrer wegen des Verdachts der Hehlerei verantworten.

Diese Werkzeuge wurden sichergestellt. © Polizei

Pirna. Bei einer routinemäßigen Kontrolle hat die Bundespolizei mehrere gestohlene Werkzeuge gefunden. Am Dienstagabend überprüften die Beamten auf dem Parkplatz „Am Heidenholz“ an der A 17 die Insassen eines Transporters. Dabei stellte sich heraus, dass diese bereits in der Vergangenheit durch Straftaten im Bereich der Eigentumskriminalität in Erscheinung getreten waren. Prompt wurde die Polizei fündig. Im Ladebereich des Transporters stellten die Beamten verschiedene Werkzeuge und Maschinen fest. Dabei handelte es sich um zwei Kettensägen, einen Winkelschleifer, einen Akkuschrauber und eine Stichsäge.

Im Rahmen der polizeilichen Sachfahndung wurde bekannt, dass eine der aufgefundenen Motorkettensägen im Oktober durch einen Einbruchsdiebstahl im Raum Leipzig abhanden gekommen war. Einen Eigentumsnachweis für die anderen Geräte konnte der Fahrer nicht vorbringen und gab an diese von einem Freund bekommen zu haben.

Gegen den 28-jährigen Rumänen wurde deshalb ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen in diesem Sachverhalt führt zuständigkeitshalber die Landespolizei Sachsen. (szo)

