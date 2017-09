Gestohlenes Motorrad sofort wieder aufgetaucht Eine am Donnerstag in Zittau entwendete Honda wird in einem Gebüsch wiedergefunden.

Nicht weit kamen unbekannte Motorraddiebe in Zittau. Die gestohlene Maschine konnte in einem Gebüsch durch die Polizei gefunden werden. (Symbolbild) © dpa

Zittau. In der Nordstraße haben Unbekannte am späten Donnerstagabend ein Motorrad aus einer Garage gestohlen. Wie Thomas Knaup, Pressesprecher der Polizeidirektion Görlitz, mitteilte, konnte die sechs Jahre alte Honda CBR, deren Wert vom Besitzer auf etwa 6 400 Euro geschätzt wird, kurz nach dem Diebstahl wiedergefunden werden. Die Täter hatten die Maschine in einem Gebüsch liegen lassen. Durch das Aufbrechen der Garage entstand ein Schaden von rund 20 Euro. (szo)

