Gestohlenes Fahrzeug aufgefunden

Unbekannte stehlen alten Golf Zittau. In den frühen Morgenstunden des Sonntags haben Unbekannte an der Theodor-Körner-Allee in Zittau einen blauen VW gestohlen. Der Golf IV mit Baujahr 2002 hatte das Kennzeichen ZI LR 83. Im Auto befanden sich zwei Kindersitze und Fahrradhelme. Es entstand 3.500 Euro Stehlschaden. Nach dem Fahrzeug wird nun gefahndet und die Soko Kfz ermittelt.

Nymphensittiche sterben bei Brand Krauschwitz. Die Freiwilligen Wehren von Krauschwitz und Bad Muskau haben am Sonntagmorgen einen Brand am Kornblumenweg gelöscht. Eine Vogelvoliere fing Feuer. Die sechs Nymphensittiche, welche dort gehalten wurden, verendeten durch die Flammen. Ursache war wohl eine Kerze, die neben dem Käfig brannte und dann umfiel. Es entstand ein Schaden von etwa 350 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den deutschen Besitzer der Vogelvoliere.

Einbrecher durchwühlen Werkstatt Ebersbach-Neugersdorf. Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag gewaltsam in ein ehemaliges Betriebsgebäude an der Zittauer Straße in Neugersdorf eingedrungen. Die Räume werden als Werkstatt und Lager genutzt. Nachdem die Täter eingedrungen waren, durchwühlten sie das Innere. Zigaretten und Geld im Wert von insgesamt etwa 50 Euro schnappten sich die Diebe. Der Sachschaden fiel mit rund 200 Euro deutlich höher aus. Die Kriminalpolizei hat die Untersuchungen aufgenommen.

Auto macht sich selbstständig Görlitz. Am Sonntagabend hat sich ein geparkter Skoda auf der Luisenstraße selbstständig gemacht. Der Octavia war nicht richtig gegen Wegrollen gesichert und stieß gegen einen abgestellten Honda. Ein Sachschaden von insgesamt 4.000 Euro entstand an beiden Fahrzeugen.

Autobahnpolizei erwischt Sonntagsfahrer Region. Am Sonntag haben Beamte des Autobahnpolizeireviers innerhalb von etwa 20 Stunden acht Sattelzüge auf der A4 zwischen Dresden und Görlitz erwischt, die gegen das Sonn- und Feiertagsfahrverbot verstießen. Keiner der Fahrer hatte eine Genehmigung oder eine Befreiung aufgrund der zu befördernden Güter. Die Transporte waren unter anderem mit Textilien, Autoteilen und einem Kran beladen. Die Ordnungshüter untersagten jeweils die Weiterfahrt bis 22 Uhr. Nun erwarten die Betroffenen Anzeigen wegen der Verstöße. Die Landesdirektion in Chemnitz wird sich damit befassen.

Mit Crystal statt Führerschein gefahren Krauschwitz. In den frühen Morgenstunden des Sonntags haben Beamte die Fahrt eines 34-jährigen Polne in Podrosche vorzeitig beendet. Bei einer Kontrolle der Bundespolizei stellte sich heraus, dass der Mann mit einem VW ohne Führerschein unterwegs war. Die hinzugezogene Landespolizei prüfte im Anschluss seine Fahrtauglichkeit. Wie ein Test bestätigte, hatte er zuvor Crystal konsumiert. Die Ordnungshüter veranlassten eine Blutentnahme und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Der Beschuldigte wird sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten müssen.