Gestohlenes Fahrrad ausgeliehen

Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Schadensverursacher machen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Sebnitz oder an die Dresdner Polizei unter Tel. 0351 483 22 33.

Bad Schandau. Am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug auf der Dresdner Straße in Höhe Marktstraße einen VW Golf. Dabei entstand an dem Wagen ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Mit gestohlenem Fahrrad unterwegs

Freital. Polizisten kontrollierten am Donnerstagvormittag auf der Dresdner Straße einen Fahrradfahrer (29). Dabei stellten sie fest, dass die Rahmennummer des Rades Unregelmäßigkeiten aufwies. Eine nähere Überprüfung ergab, dass das Mountainbike der Marke Specialized als gestohlen gemeldet worden war. Der 29-Jährige hatte sich das Rad am Donnerstag von einer Bekannten geliehen und war just damit in die Kontrolle geraten. Nun wird anhand weiterer Ermittlungen zu klären sein, wie das Mountainbike zu seiner derzeitigen Besitzerin gelangte.