Gestohlenes Bild zurück im Schauspielhaus Das Ölgemälde war mehr als fünf Jahre verschollen. Damit ist der Fall noch nicht geklärt, aber es gibt neue Spuren.

Ein Kameramann am 21. Dezember 2017 im Schauspielhaus in Dresden während einer Pressekonferenz neben dem Gemälde. © dpa

Dresden. Für den Intendanten des Schauspielhauses, Joachim Klement, war es „eine Art Weihnachtsüberraschung“. Polizeipräsident Horst Kretzschmar erklärte, er sei gerne mal der Weihnachtsmann, und Oberstaatsanwalt Christian Avenarius freute sich, keine unerfreulichen Nachrichten überbringen zu müssen. Am Donnerstag endete die Geschichte eines Kunstraubes, die vor gut fünf Jahren begann.

Am 25. September 2012 schlich sich offenbar ein junger Mann mit blonden Haaren, weißer Hose und roter Jacke gegen 7 Uhr in das Haus. „Vermutlich mit einer Gruppe Angestellter“, so Klement. Dann nahm er dieses Bild aus der Ahnengalerie ehemaliger Schauspieler. Der Alarm, der das Gemälde sicherte, löste aus. Ein Wachmann machte sich auf den Weg dorthin. Wenig später löste ein zweiter Alarm an einem Seitenausgang aus. Der Täter entkam.

Obwohl es Bilder von der Überwachungskamera gab, wurde der Kunstdieb nie gefunden. „Es gab mehrere Verdächtige, doch der Verdacht wurde bei keinem bestätigt“, erklärt Avenarius. Das Gemälde, zeigt Julius Christian Koch. Koch (1792 bis 1860) war ein in Köln geborener Schauspieler. Ab 1836 gehörte er zum Ensemble in Dresden. „Er galt als einer der besten deutschen Komiker“, so Klement.

Vor wenigen Wochen nahm dann ein Dresdner Anwalt Kontakt zu Avenarius auf. Er erklärte, das Gemälde sei ihm zugespielt worden. Wenig später übergab er es dem Oberstaatsanwalt. „Diesem Anwalt gebührt der größte Dank“, so Avenarius. „Er will anonym bleiben und hat auch keine Angaben zu der Person gemacht, von der er das Bild bekommen hat.“ Da Anwälte der Schweigepflicht unterliegen, sei dieses Vorgehen einwandfrei. Wer in Besitz von Diebesgut, Waffen oder Drogen gelange, müsse diese umgehend den Strafverfolgungsbehörden übergeben. Ansonsten passiert nichts weiter. Letzteres habe der Anwalt offenbar seiner Mandantschaft erklärt. „Sonst wäre das Bild wohl nie zurück ins Staatsschauspiel gekommen“, vermutet Avenarius. Dort soll es wieder an seine alte Stelle. Bis auf einen kleinen Schaden am Rahmen sei es in einem erstaunlich guten Zustand. Die Polizei hat vor der Übergabe die Spuren am Gemälde gesichert und laut Kretzschmar einige gefunden. Diese werden noch ausgewertet. Ob sie zum Täter führen, ist aber noch unklar.

zur Startseite