Gestohlenes Auto gestoppt

Unfall auf der Autobahn Ohorn. Am Mittwochmorgen sind auf der A 4 bei Ohorn in Richtung Dresden ein Lkw und ein Auto zusammengestoßen. Der 33-jährige Fahrer eines Sattelzuges wollte einem VW Passat an der Anschlussstelle Ohorn die Auffahrt auf die Autobahn ermöglichen und wechselte dazu auf die linke Spur. Als der Laster wenig später zurück auf die rechte Spur zog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Volkswagen. In der Folge kollidierte der Passat mit der Mittelschutzplanke. Beim Unfall entstand ein Schaden von rund 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Versuchter Autodiebstahl Hochkirch. Als ein VW-Besitzer am Montag mit seinem Golf in einer Werkstatt vorsprach, fiel auf, dass das Auto beinah einem Diebstahl zum Opfer gefallen wäre. Unbekannte waren offenbar im Verlauf des Wochenendes in einem Ortsteil von Hochkirch in den schwarzen Pkw eingedrungen, konnten den Motor des sieben Jahre alten Wagens jedoch nicht starten. Die Kriminalpolizei führt zu dem versuchten Diebstahl die weiteren Ermittlungen.

Bier-Diebe gestellt Bautzen. Kunden eines Geschäftes in der Bertolt-Brecht-Straße in Bautzen haben am Dienstagvormittag zwei Ladendiebe ertappt. Die beiden 23 und 40 Jahre alten Tatverdächtigen stahlen drei Kästen Bier und verließen den Laden. Die Zeugen informierten den Inhaber, welcher zu Fuß die Verfolgung aufnahm, die Polizei rief und die Diebe stellte. Eine Streife des örtlichen Reviers nahm die Personalien der Täter – zwei Bautzener – auf. Der Kriminaldienst ermittelt.

Alkoholisiert am Steuer Kubschütz. Eine Polizeistreife hat am Dienstagabend im Ortsteil Litten einen VW Transporter kontrolliert. Dabei fiel den Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 31-jährigen Fahrers auf. Ein Test bestätigte den Verdacht: Er zeigte einen Wert von knapp einem Promille. Auf den Mann werden ein Monat Fahrverbot, mindestens 500 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg zukommen.

In Keller eingebrochen Kamenz. In den vergangenen Tagen suchten Einbrecher in Kamenz in verschiedenen Kellern nach Beute. Zum Beispiel in Mehrfamilienhäusern in der Geschwister-Scholl-Straße und in der Macherstraße. Aus einer Kellerbox wurde ein Fernsehapparat entwendet, aus einem anderen ein Kinderroller. Den Wert der Beute bezifferten die Eigentümer in Summe mit rund 200 Euro. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro.