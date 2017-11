Gestohlener Zafira in Geringswalde sichergestellt Die Polizei hat beide Fahrzeuge, die Familie Hamann aus Hartha entwendet worden sind, wiedergefunden.

Ein Opel Zafira wie auf diesem Foto wurde Familie Hamann aus Hartha gestohlen. Nun ist das Auto in Geringswalde wieder aufgetaucht. © privat

Die Polizei hat den zweiten Opel, der in der vergangenen Woche in Hartha gestohlen wurde, gefunden. Und das ganz in der Nähe. „Nach einem Zeugenhinweis wurde der weiße Van am Sonnabendmittag in der Geringswalder Auenstraße sichergestellt“, teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit.

Der Zafira sei äußerlich nicht beschädigt. Das Fahrzeug wird kriminaltechnisch untersucht. Das zweite gestohlene Fahrzeug, ein Opel Corsa, wurde bei einer Streifenfahrt am Mittwochmorgen, gegen 7 Uhr, auf einem Feld an der Altgeringswalder Straße gefunden. „Offenbar waren die Täter mit dem Opel in einer Kurve von der Straße abgekommen und damit anschließend eine Böschung etwa zwei Meter heruntergerutscht“, informierte die Polizeidirektion Chemnitz. Das Auto hatte sich auf dem Feld festgefahren. (DA)

zur Startseite