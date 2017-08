Gestohlener VW in Sproitz gefunden Der Tiguan hat auf der Wiese gestanden, mit beschädigtem Zündschloss. Dem Eigentümer aus Bautzen war das Verschwinden noch gar nicht aufgefallen.

Symbolbild. © Friso Gentsch/dpa

Ein Beamter der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf hat am Dienstagvormittag in Sproitz auf einer Wiese in der Nähe der Seer Straße einen VW Tiguan mit einem Kennzeichen aus dem Saalekreis bei Merseburg festgestellt. „Dies kam ihnen merkwürdig vor“, teilt Thomas Bretschneider von der Polizeidirektion Görlitz mit. Nach näherer Untersuchung stellte eine hinzu gerufene Streife der Bundespolizei fest, dass das Zündschloss des Volkswagens beschädigt war und sich noch Werkzeug darin befand.

Beamte des Reviers Görlitz übernahmen die weiteren Ermittlungen. Wie sich wenig später herausstellte, stahlenUnbekannte den Volkswagen in der Nacht zuvor in Bautzen von der Wilhelm-Ostwald-Straße. Der Eigentümer war bis dato das Fehlen seines Volkswagens noch gar nicht aufgefallen, so der Polizeisprecher. „Die Beamten überbrachten ihm telefonisch die schlechte und gleichzeitig gute Nachricht.“

Kriminaltechniker sicherten Spuren an und in dem Volkswagen. Die Suche am Tat- sowie Fundort des Autos nach einem Verdächtigen verlief ohne Feststellungen. Der rechtmäßige Eigentümer nahm nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sein Fahrzeug wieder in Empfang. „In welcher Höhe Sachschaden entstand, ist derzeit noch nicht bekannt“, äußert Bretschneider. Die Soko Kfz hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (szo/tc)

