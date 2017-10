Gestohlener Renault durchbricht Polizeikontrolle Bei einer geplanten Überprüfung in Zittau rast ein Autodieb davon und überfährt beinahe zwei Bundespolizisten.

Ein Autodieb durchbrach in Zittau eine Polizeikontrolle. Zwei Bundespolizisten konnten sich gerade noch in Sicherheit bringen. © Symbolfoto: dpa

Zittau. Bei der geplanten Kontrolle eines Renault Mégane in der Friedensstraße sind am Montagmorgen zwei Bundespolizisten fast überfahren worden. Wie die Bundespolizeiinspektion Ebersbach mitteilte, sollte das in Richtung polnische Grenze fahrende Auto überprüft werden, doch nachdem der Fahrer kurz gestoppt hatte gab er plötzlich Vollgas. Zwei auf der Straße stehende Beamte konnten sich nur mit einem Sprung zur Seite retten. Die Verfolgung des Renault musste nach kurzer Zeit abgebrochen werden, da der Abstand zu dem Flüchtigen bereits zu groß war.

Da das an dem Wagen angebrachte Kennzeichen zu einem anderen, bereits stillgelegten, Fahrzeug gehören und bereits an einem weiteren Auto benutzt wurde, geht die Bundespolizei davon aus, dass der Renault durch Autoschieber gestohlen wurde. Dies soll nun die Landespolizei ermitteln.

In den vergangenen Woche wurden bereits in Bautzen und Görlitz wiederholt Polizeikontrollen durch Autodiebe durchbrochen. Drei der Täter konnte dabei gestellt werden, verletzt wurde niemand. (szo)

