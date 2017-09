Gestohlener Q7 gefunden Auf einem Rastplatz an der A 4 wurde ein Autodieb gestellt. Der Audi wird seit Montagnacht vermisst.

Auf dem Rastplatz „Auerswalder Blick“ an der Autobahn 4 stellte eine Streife der Chemnitzer Autobahnpolizei einen Audi Q7 fest. Eine Überprüfung ergab, dass die Kennzeichen an dem Q7 zu einem Audi A6 gehören.

Aus dem aktuellen Polizeibericht zurück 1 von 2 weiter Stromleitungen gekappt und gestohlen Mittweida. Am Sonntagnachmittag haben Unbekannte die Stromversorgung eines Gebäudes in der Hainichener Straße gekappt. Die Täter durchtrennten Kupferkabel im Querschnitt von 4 x 70 Quadratmillimeter und 4 x 50 Quadratmillimeter, die Leitungen standen zu diesem Zeitpunkt unter Strom. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, verschwanden insgesamt circa 200 Meter.

In der Nähe des Q7 wurde dessen 24-jähriger Fahrer gestellt. Bei der Fahndungsüberprüfung des Q7 wurde bekannt, dass das Fahrzeug in der Nacht zu Montag in Wiesbaden gestohlen wurde. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen, der Audi sichergestellt. Der Mann wird am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. (DA)

