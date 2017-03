Gestohlener Mercedes steht auf einem Autobahn-Rastplatz Polizisten haben auf einem Parkplatz zwischen Weißenberg und Nieder Seifersdorf den Mercedes entdeckt. Gestohlen wurde er am Mittwoch in Frankfurt am Main.

Diesen gestohlenen Mercedes haben Polizisten auf einem Parkplatz an der A 4 entdeckt. © Polizeidirektion Görlitz

Weißenberg/Nieder Seifersdorf. Eine Streife der Gemeinsamen Fahndungsgruppe (GFG) Bautzen hat am Freitagmittag am Autobahnparkplatz „Am Wacheberg“ einen gestohlenen Mercedes GLE 350 entdeckt. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mitteilte, versperrte der in Frankfurt zugelassene Wagen ein eine Lkw-Parkfläche an der A 4 in Richtung Görlitz.

Zivilfahnder der Kriminalpolizeiinspektion und Bundespolizeiinspektion Ebersbach überprüften das Kennzeichen des Wagens. Dabei kam ans Tageslicht, dass der Mercedes am Mittwoch in Frankfurt am Main gestohlen gemeldet worden war. Von einem Fahrer fehlte auf dem Parkplatz zwischen den Anschlussstellen Weißenberg und Nieder Seifersdorf weit und breit jede Spur. Die Fahnder stellten den Pkw sicher und informierten den Eigentümer. Die hessische Kriminalpolizei führt die Ermittlungen fort. (szo)

