Gestohlener Corsa bei Hartha gefunden Das Auto haben die Diebe auf einem Feld festgefahren. Vom Opel Zafira fehlt noch jede Spur.

Der Opel Corsa wurde durch eine Polizeistreife am Mittwochmorgen bei Hartha gefunden. Er stand festgefahren auf einem Feld. Die Suche geht allerdings weiter, vom zweiten Fahrzeug der Familie, einem Opel Zafira, fehlt bislang noch jede Spur. © privat

Hinter Ingo Hamann aus Hartha und seiner Frau liegt eine fast schlaflose Nacht. Einbrecher waren am Dienstagmorgen in ihr Haus an der Dresdener Straße eingedrungen, hatten den Schlüsselkasten, der sich im unteren Bereich befindet, leer geräumt und mit den Schlüsseln einen fast neuen Opel Zaria sowie später einen gebrauchten Corsa gestohlen (DA berichtete).

Den Corsa haben Polizisten bei einer Streifenfahrt am Mittwochmorgen, gegen 7 Uhr, auf einem Feld an der Altgeringswalder Straße gefunden. „Offenbar waren die Täter mit dem Opel in einer Kurve von der Straße abgekommen und damit anschließend eine Böschung etwa zwei Meter heruntergerutscht“, informierte die Polizeidirektion Chemnitz. Das Auto hatte sich auf dem Feld festgefahren.

Es wurde für kriminaltechnische Untersuchungen sichergestellt. „Anschließend soll das Fahrzeug wieder so aufbereitet werden, dass wir es wieder nutzen können“, sagte Ingo Hamann gegenüber dem DA. Er hofft, dass es Anfang nächster Woche soweit ist.

„Nach dem Trubel am Dienstag mit Polizei, Versicherungen, dem Austausch der Schlösser und vielem mehr, ist mir erst am Abend so richtig bewusst geworden, dass Fremde in unserem Haus, in dem auch drei kleine Kinder leben, waren und viel mehr hätte passieren können“, so Ingo Hamann. Er sei froh, dass die Täter gleich gefunden hätten, was sie suchten. So seien sie nicht in den Wohnbereich gekommen. Was da hätte passieren können, will sich Ingo Hamann gar nicht erst ausmalen.

