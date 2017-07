Gestohlener Bagger im Wald versteckt Die Maschine verschwand in der Nacht zum Montag an der Schanze in Spitzkunnersdorf. Einen Tag später entdeckte sie ein tschechischer Förster.

Der Bagger stand versteckt im Wald am Varnsdorfer Spitzberg. © privat

Spitzkunnersdorf/Leutersdorf. Ein Minibagger der Leutersdorfer Baustoff-Firma Rätze ist in der Nacht zum vergangenen Montag von der Forstenschanze in Spitzkunnersdorf gestohlen worden. Am Dienstag entdeckte ein Förster diesen dann zufällig in Tschechien. „Der Bagger war sehr gut im Wald am Varnsdorfer Spitzberg versteckt“ sagt Ronald Rätze, Inhaber des Baustoffbetriebes. Er wurde am Dienstag von der Polizei über den Fund informiert und hat den Bagger dann gemeinsam mit deutschen und tschechischen Polizisten abgeholt. „Das hat ganz unkompliziert geklappt. Dafür bin ich der Polizei sehr dankbar“, sagt Ronald Rätze. Er hat von der Polizei erfahren, dass Diebe oft große Maschinen erst einmal verstecken. „Damit wird geprüft, ob die Maschinen GPS-Geräte haben, mit denen sie geortet werden können“, so Rätze. Schäden am 12 000 Euro teuren Bagger hat er keine entdeckt, „nur eine kleine Baggerschaufel fehlt.“

Der Spitzkunnersdorfer Sportverein TSV hatte sich den Minibagger ausgeliehen, um damit Arbeiten an der Drainage der Forstenschanze sowie zur Wegeinstandsetzung auszuführen. Wie Friedhart Seidel vom Sportverein erklärte, seien die Arbeiten am vergangenen Sonnabend beendet worden. Am Montag sollte der Minibagger wieder abgeholt werden. Zuvor wären aber die Diebe gekommen, so Seidel.

Während der Bagger jedoch wiedergefunden wurde, bleiben ebenfalls gestohlene Maschinen und Werkzeuge des Sportvereins verschwunden. „Die Diebe haben zwei Garagen aufgebrochen und vor allem Gartenmaschinen gestohlen“, sagt Friedhart Seidel. Zu den Geräten im Wert von mehr als 4 000 Euro gehören ein Rasentraktor, zwei Rasenmäher, eine Motorsense, ein Rasentrimmer und eine Bohrmaschine. Außerdem verursachten die unbekannten Diebe einen Sachschaden von insgesamt etwa 1 000 Euro, sagt Friedhart Seidel vom TSV. (szo/jay, SZ/se)

