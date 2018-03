Gestohlenen VW sichergestellt

Über die Autobahn gerast Bautzen. 168 Kilometer pro Stunde zeigte der Tacho eines Autos, als es am Montagvormittag auf der Autobahn zwischen Bautzen-West und Bautzen-Ost geblitzt wurde. Erlaubt sind in diesem Bereich 120 km/h. Auf den Fahrer kommen jetzt ein Monat Fahrverbot, 160 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg zu. Die Polizei hatte von 6.45 bis 12.15 Uhr das Messgerät auf dem Autobahnabschnitt aufgestellt. Binnen fünfeinhalb Stunden durchfuhren rund 3900 Fahrzeuge die Lichtschranken, 128 davon schneller als erlaubt. 49 Betroffenen droht ein Bußgeld mit Punkten oder gar einem Fahrverbot, in 79 Fällen wird es aufgrund einer geringen Überschreitung bei einem Verwarngeld von bis zu 35 Euro bleiben.

E-Bike gestohlen Kamenz. Diebe hatten es jetzt auf ein Rad an der Rosa-Luxemburg-Straße in Kamenz abgesehen. Im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagfrüh drangen die Täter in die Kellerräume eines Hauses ein und entwendeten das E-Bike der Marke Sinus. Nach dem Fahrrad im Wert von etwa 2500 Euro wird nun gefahndet. Sachschaden gab es keinen. Polizisten sicherten Spuren.

Zeugen zu schwerem Unfall gesucht Bautzen. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Sonnabend gegen 17.10 Uhr in Bautzen ereignet hat. Drei Personen wurden verletzt, als auf der Neustädter Straße/Ecke Siemensstraße zwei Autos zusammenstießen. Eine 62-Jährige war mit ihrem Suzuki gegen einen Skoda geprallt. Sie hatte die Kreuzung offenbar von der B96 kommend geradeaus passieren wollen. Der graue Skoda war auf der Neustädter Straße geradeaus stadtauswärts unterwegs. Neben der Fahrerin des Ignis wurden bei dem Unfall die 36-jährige Lenkerin sowie der 63-jährige Beifahrer des Fabia verletzt. Fraglich ist derzeit allerdings, welche der beiden Fahrerinnen die Ampel missachtet haben könnte. Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen? Wer hat beobachtet, welcher Autofahrer welche Ampelphase genutzt hat? Wer hat Aussagen der Beteiligten mitbekommen? Zeugen melden sich bitte beim Verkehrsunfalldienst der Verkehrspolizeiinspektion unter der Rufnummer 03591 367-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

In Werkstatt eingebrochen Hochkirch. Diebe haben am vergangenen Wochenende aus einer Werkstatt in Pommritz fünf schwere Arbeitsgeräte zur Holzbearbeitung entwendet. Die Diebe verschafften sich Zugang zum Gebäude und verschwanden mit ihrer Beute im Wert von etwa 8000 Euro. Spuren hinterließen sie kaum. Kriminaltechniker untersuchten den Tatort.

Laster fahren zu dicht auf Dresden/Görlitz. Am Montag ist ein Hubschrauber der Polizei tagsüber über die Autobahn zwischen Dresden und Görlitz gekreist. Das „fliegende Auge“ unterstützte die Autobahnpolizei bei Kontrollen des Schwerlastverkehrs. Binnen viereinhalb Stunden dokumentierte die Besatzung des Helikopters insgesamt acht Abstands- und zwei Überholverstöße. Streifen der Verkehrspolizei lotsten die betroffenen Lkw-Gespanne anschließend auf Parkplätze entlang der Autobahn und erklärten den Fernfahrern den jeweiligen Verstoß. Sie hatten den Mindestabstand von 50 Metern teilweise bis auf weniger als zehn Meter unterschritten. Zwei Lkw-Lenker hatten das Überholverbot für Nutzfahrzeuge über siebeneinhalb Tonnen Gesamtgewicht auf dem Streckenabschnitt zwischen Pulsnitz und Hermsdorf missachtet.

Im Ort 30 km/h zu schnell Weigsdorf-Köblitz. Am Montag hat die Polizei in Weigsdorf-Köblitz die Geschwindigkeit kontrolliert. Die Bundesstraße benutzten von 9.45 bis 15 Uhr rund 1500 Fahrzeuge. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten insgesamt 31 Autofahrer. Am eiligsten hatte es ein Mercedes mit Bautzener Kennzeichen. Dessen Lenker fuhr in der Ortschaft 30 km/h zu schnell. Für diese Überschreitung sieht der Tatbestandskatalog ein Bußgeld von 100 Euro und einen Punkt im Zentralregister vor.