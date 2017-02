Gestohlenen Pickup sichergestellt

Nach einem Zeugenhinweis ist es der Polizei am Sonnabend gelungen, in Freital auf der Dresdner Straße einen gestohlenen Pickup Ford Ranger sicherzustellen. Wie die Polizeidirektion Dresden am Sonntag weiter mitteilte, war das Fahrzeug mit einer weißen Transportschutzfolie ausgestattet. Als es entwendet wurde, hatte das geländegängige Auto noch kein Kennzeichen. Am 50 000 Euro teuren Fahrzeug befanden sich Unfallspuren. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Ford in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend in einem Autohaus in Dresden entwendet wurde. (SZ)

zur Startseite