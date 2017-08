Gestohlenen Audi sichergestellt Autobahnpolizisten erwischen einen mutmaßlichen Autodieb und nehmen ihn vorläufig fest.

© Symbolfoto: dpa

In der Nacht zu Mittwoch ist auf der Autobahn nahe Bautzen ein mutmaßlicher Autodieb festgenommen worden. Der 33-Jährige war mit einem Audi A6 in Richtung polnische Grenze unterwegs und wurde an der Abfahrt Bautzen-West kontrolliert. Dabei bemerkten die Beamten, dass der Wagen mit Kennzeichen aus dem Vogtlandkreis illegal geöffnet und gestartet worden war. Eine Kontrolle durch Beamte der Polizeidirektion Zwickau ergab, dass der Audi in Markneukirchen gestohlen worden war. Der Audi wurde sichergestellt, der tatverdächtige Pole wurde für weitere Ermittlungen aufs Bautzener Revier gebracht.

Polizeibericht vom 2. August zurück 1 von 5 weiter Faustschlag im Bad Bautzen. Zwei Minderjährige im Alter von 12 und 13 Jahren sind am Montagnachmittag im Bautzener Spreebad in Streit geraten. Die Auseinandersetzung gipfelte darin, dass der 12-Jährige, ein Asylbewerber, dem 13-jährigen Bautzener einen Faustschlag auf die Nase versetzte. Dieser klagte dann über Schmerzen. Die Ermittlungen zum Grund des Streits laufen. Mit mehr als drei Promille gefahren Kamenz. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit erwartet jetzt ein 42-jähriger BMW-Fahrer. Der Mann war am Dienstag, 18.30 Uhr, von einer Polizeistreife in der Christian-Weißmantel-Straße kontrolliert worden. Da die Beamten Alkoholgeruch feststellten, ließen sie den Mann pusten – 3,04 Promille zeigte das Gerät. Sein Führerschein wurde daraufhin eingezogen. Radelndes Kind verletzt Wachau. Ein Mädchen ist Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Wachau verletzt worden. Die Neunjährige fuhr mit ihrem Fahrrad die Teichstraße entlang. Als sie an einem VW vorbeifuhr, öffnete dessen 62-jähriger Fahrer die Tür und wollte aussteigen. Das Kind stieß in der Folge gegen die geöffnete Fahrertür, stürzte und verletzte sich. Durch den Rettungsdienst wurde es ins Krankenhaus gebracht. Ein Monat Fahrverbot für Raser Großharthau. 41-mal hat es am Dienstagnachmittag auf der B 6 am Abzweig nach Schmiedefeld geblitzt. Während einer vierstündigen Kontrolle fuhren mehr als 900 Fahrzeuge durch die Messstelle der Verkehrspolizei. Tempo 70 ist hier zulässig – mit 123 Sachen fetzte ein Ford mit Dresdner Kennzeichen durch die Lichtschranke. Dessen Fahrer muss sich nun auf 240 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot einstellen. Nicht gezahlt – Gefängnis Kamenz. Ein 28-Jähriger ist am Dienstagnachmittag in der Kamenzer Macherstraße verhaftet worden. Er war vom Gericht zu 480 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Da er nicht zahlte, muss er nun ersatzweise für 40 Tage ins Gefängnis.

