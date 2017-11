Gestohlenen Audi in der Lausitz entdeckt Die Diebe waren auf dem Weg nach Polen. Weil sie zu schnell fuhren, wurde die Polizei stutzig.

© Symbolfoto: dpa

Einen in Radebeul gestohlenen Audi A6 stoppten Bundespolizisten in Mulknitz, einem Ortsteil der Stadt Forst in der Lausitz. Wie die Bundespolizei weiter mitteilt, wurden der polnische Fahrer und seine vorausfahrenden Komplizen vorläufig festgenommen. Aufmerksam wurden die Polizisten gegen 3.25 Uhr auf die zwei Fahrzeuge mit polnischen Kennzeichen, weil diese mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortschaft in Richtung Grenze fuhren. Die Beamten stoppten den vorausfahrenden Geländewagen sowie dem ihm unmittelbar folgenden Audi A6 und unterzogen beide Fahrzeuge einer Kontrolle. Bei näherer Prüfung des Audis stellten die Beamten Manipulationsspuren am Türschloss fest.

Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Eine Fahndungsabfrage ergab, dass der Kombi auf einen in Radebeul wohnenden Halter zugelassen ist und die momentan angebrachten polnischen Kennzeichen Totalfälschungen sind.

Die originalen deutschen Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Meißen fanden die Beamten hinter dem Fahrersitz. Im vorausfahrenden Geländewagen entdeckten die Beamten mehrere Schraubendreher, ein Starterkabel und weiteres Werkzeug, das in einem Tatzusammenhang stehen könnte.

Die Beamten nahmen die beiden 22-jährigen Polen fest und zeigten sie wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls an. Weil der Fahrer des Audis nicht im Besitz einer Fahrerlabnis war und gefälschte Kennzeichen an sein Fahrzeug angebracht hatte, muss er sich auch dem Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung stellen. (SZ)

