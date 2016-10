Gestohlene Räder sichergestellt

Werkzeug gestohlen Bautzen. Diebe sind in der Nacht zum Donnerstag in einen Schuppen an der Spreegasse in Bautzen eingebrochen. Von dort stahlen die Täter zwei Motorkettensägen, einen Akkuschrauber, eine Bohrmaschine sowie weiteres Werkzeug im Gesamtwert von rund 1000 Euro.

Fischwilderer gestellt Bautzen. Zwei Männer müssen sich wegen Fischwilderei verantworten. Eine Streife hatte die beiden in der Nacht zum Freitag beim Angeln in der Spree in Bautzen erwischt. Die beiden 32-Jährigen hatte keine entsprechende Erlaubnis. Die Polizisten stellten die Angelgeräte sicher.

Haftbefehle vollstreckt Ottendorf/Kamenz. Am Donnerstag stellten Polizisten des Kamenzer Reviers gleich zwei gesuchte Personen. Am Vormittag erwischten sie am Steinweg in Ottendorf-Okrilla einen 31-jährigen Mann, der per Haftbefehl gesucht worden war. In Kamenz fassten die Beamten am Abend einen 29-jährigen Tunesier, der bereits mehrere Abschiebungen versäumt hatte. Beide Männer wurden an eine Justizvollzugsanstalt übergeben.

200 Brötchen gestohlen Kamenz. Am Freitagmorgen stahlen Unbekannte in Kamenz 200 Brötchen. Die Lebensmittel lagerten in mehreren Kisten auf einem Anhänger an der Willy-Muhle-Straße. Die Täter leerten die Kartons und ließen diese am Tatort zurück.