Gestohlene Mountainbikes kurz vor der Grenze in Zittau sichergestellt In einem Gebüsch entdeckten Bundespolizisten außerdem einen Bolzenschneider.

Zittau. Ein Mann, der am Freitagmorgen, gegen drei Uhr, auf dem auf dem Lusatiaweg in Zittau zwei Mountainbikes schob, ist einer Streife der Bundespolizeiinspektion aufgefallen. Auch der Mann entdeckte die Streife und versuchte sich vor dieser in einem angrenzenden Gebüsch zu verstecken, was jedoch misslang. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ebersbach am Wochenende mit.

Die Person konnte sich nicht ausweisen, übergab aber einen Zettel in polnischer Schrift, aus welchem hervorging, dass er polnischer Staatsbürger ist und seinen Ausweis verloren hat. Er konnte den Beamten vor Ort nicht beweisen, dass die zwei Mountainbikes ihm gehören und bei einer genauen Nachschau im Gebüsch wurde noch ein Bolzenschneider gefunden, welcher eindeutig dem polnischen Bürger zugeordnet werden konnte. Somit lag der Verdacht nahe, dass er die zwei Mountainbikes gestohlen hatte und versuchte, die Fahrräder über die Grenze außer Landes zu bringen.

Die Fahrräder und der Bolzenschneider wurden vor Ort an Kollegen des Landespolizeireviers Zittau übergeben und der polnische Bürger muss sich nun wegen des Verdachtes des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. (szo)

