Gestohlene Fahrräder gefunden

Anhänger mit gestohlenen Rädern gefunden Bautzen. In der Nacht zum Freitag kontrollierte die Polizei auf der Autobahn an der Rastanlage Oberlausitz einen Chrysler mit Anhänger. Auf dem Hänger fanden die Beamten mehrere Fahrräder. Darunter befanden sich vier Bikes der Marken Bulls, Haibike, Cube und Specialized, die an verschiedenen Orten in Deutschland entwendet worden waren. Der 55 Jahre alte Fahrer, ein Lette, behauptete, die Zweiräder auf einem Flohmarkt erworben zu haben. Gegen den Chrysler-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei eingeleitet. Die Bundespolizisten nahmen ihn vorläufig fest. Die Fahrräder im Wert von geschätzten 600 Euro wurden sichergestellt.

Aus dem Landratsamt verwiesen Kamenz. Das Landratsamt Bautzen bat am Donnerstagnachmittag die Polizei in Kamenz um Hilfe, da ein 35-jähriger Tunesier die Behörde trotz Aufforderung nicht verlassen wollte. Des Weiteren drohte der Mann gegenüber mehreren Zeugen an, eine Straftat begehen zu wollen. Die Polizei begleitete den Tatverdächtigen nach draußen und stellte ein als gestohlen gemeldetes Mobiltelefon sicher, das der Mann bei sich trug.

Verletzte nach Unfällen auf glatter Straße Neschwitz/Schirgiswalde-Kirschau. Auf winterglatter Fahrbahn kam am Freitag gegen 8.20 Uhr eine 37-Jährige am Donnerstag mit ihrem Auto in Zescha nach rechts von der Niesendorfer Straße ab. Bei dem Unfall wurde sie schwer verletzt und musste ins Klinikum Hoyerswerda gebracht werden. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Auch auf der B98 zwischen Wurbis und Oppach verlor eine 51-Jährige am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Seat kollidierte mit einem Baum am Fahrbahnrand. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der mit 3000 Euro beziffert wird.

Gestohlenen VW auf der Autobahn entdeckt Weißenberg. Am Donnerstagmorgen bemerkte die Polizei auf der Autobahn in Richtung Görlitz einen VW T5 mit Nürnberger Kennzeichen. Das Auto war kurz zuvor in Nürnberg durch den Halter als gestohlen gemeldet und von der Polizei zur Fahndung ausgeschrieben worden. Zwischen den Anschlussstellen Weißenberg und Nieder Seifersdorf stoppte die Polizei den gestohlenen VW. Die Polizisten stellten den Wagen sicher und nahmen den 24-jährigen Fahrer, einen Polen, vorläufig fest. Der Mann wurde am Freitagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Der VW hatte einen geschätzten Zeitwert von etwa 13000 Euro.

Unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut Mittelbach. Auswirkungen auf Telefonkunden ein Unfall, der sich am Donnerstag in Mittelbach ereignet hat. Ein 56-Jähriger befuhr gegen 14 Uhr mit seinem Renault den Siedlungsweg, als er in einer Linkskurve von der Straße abkam und gegen einen Verteilerkasten eines Telefonnetzanbieters stieß. Durch die Beschädigung am Verteilerkasten kam es zu Störungen im Telefonnetz. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Ein Test ergab einen Wert von 0,54 Promille. Die Beamten begleiteten den Mann zur Blutentnahme und stellten seinen Führerschein sicher.

Drogen sichergestellt Bautzen. Die Polizei hat am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf der Stieberstraße in Bautzen einen VW Polo kontrolliert. Ein Drogentest bei der 29-jährigen deutschen Fahrerin zeigte den Konsum von Amphetaminen an. Zudem entdeckten die Beamten in dem Auto eine Feinwaage und stellten von dem 20 Jahre alten Beifahrer etwa vier Gramm Crystal sicher. Die Polizisten begleiteten die Frau zur Blutentnahme und erstatteten gegen beide Personen Anzeigen.