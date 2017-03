Gestohlene Fahrräder entdeckt In einem Transporter auf der A 17 fand die Bundespolizei mehrere Fahrräder, teilweise mit intakten Fahrradschlössern. Die Diebe hatten eine Ausrede parat.

Mehrere, offenbar gestohlene Fahrräder haben Beamte der Bundespolizei am Sonntagabend auf der Autobahn 17 entdeckt. Die sieben Räder waren in einem Transporter untergebracht, versteckt unter Decken und Matratzen. Die Fahrer des Transporters, drei Rumänen im Alter von 36 und 37 Jahren, waren mit dem Diebesgut in Richtung Tschechien unterwegs.

Bei der Polizeikontrolle gaben sie an, die Fahrräder in Dänemark gekauft zu haben. Allerdings waren einige Räder noch mit verschlossenen Schlössern versehen. Der Verdacht des Diebstahls bestätigte sich zumindest bei einem der Räder. Die Kontrolle ergab, dass es letztes Jahr in Dachau gestohlen wurde.

Gegen die drei Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet, welches zuständigkeitshalber an die Landespolizei Sachsen übergeben wurde. (szo)

