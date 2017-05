Gestohlene Bank ist wieder da Die Sitzgelegenheit am Ärztehaus an der Hausmannstraße in Niesky ist wieder da. Der Finder soll einen Finderlohn bekommen.

Blick auf die mit einer Stahlkette gesicherten Bank vor der Zinzendorfapotheke in Niesky. Dreiste Diebe hatten in den letzten Tagen eine solche Bank hier entwendet. Nun wurde sie wiedergefunden. © jens trenkler

Seit Sonnabend ist die gestohlene Bank am Ärztehaus an der Hausmannstraße wieder da. Das auch als Raucherbank bezeichnete Sitzmöbel, das an der Treppe vor der Eingangstür neben einem großen Aschenbecher steht, wurde an der Stirnseite des Ärztehauses in Sträuchern gefunden. Der Finder Herr K. hat die Bank gemeinsam mit einer Mitarbeiterin der Apotheke wieder an ihren alten Platz gestellt. Er soll dafür einen Finderlohn bekommen.

Darüber informiert Heiko Neumann, der Inhaber der Zinzendorf-Apotheke. Der Nieskyer hatte auf der Facebookseite von dem Bankraub berichtet und aufgefordert, nach der weiß-roten Bank Ausschau zu halten. Viele Nutzer des sozialen Netzwerkes hatten bestürzt und enttäuscht reagiert. 97 Mal war die Info geteilt worden. Nieskyer hatten unter anderem deshalb so entsetzt reagiert, weil immer wieder Diebstähle geschehen. Im April wurden am Zinzendorfplatz Stiefmütterchen gestohlen, ganz aktuell ist die Verwüstung auf dem Friedhof in Ödernitz. (SZ/cam)

zur Startseite